【食肆爆疫】源栢樑視察上環星月樓　指食肆抽風系統已改善

▲ 源栢樑（中）稱，星月樓通風系統已採取改善措施，目前合規。（新聞處圖片）

「餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組」昨晚（23日）聯同食環署和機電署代表，視察上環星月樓的抽風系統。工作小組源栢樑視察後稱，食肆換氣系統經改善後，已經符合規定。

視察期間，星月樓負責人告知工作小組，在接獲衞生防護中心通知後便暫停營業至今，食肆除為處所進行清潔消毒外，通風承辦商亦就有關處所通風系統進行修繕工作，以改善其通風情況及減低病毒傳播風險。



源栢樑說，強烈鼓勵食肆負責人檢視通風系統，確保運作正常，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋所有地方。如有需要，應尋求專業人士協助。隨着稍後第三階段進一步放寬社交距離措施，食肆的顧客會陸續增多，確保穩妥的換氣量及空氣淨化設備措施更為重要。



他續說，工作小組希望藉此機會再提醒各食肆負責人，須持續按照牌照批核的鮮風供應系統，妥善保養及維修系統，並須在處所開放營業時開啓及運作有關系統，令室外空氣供應正常運作，以符合法例規定。處所負責人亦須同時遵行其在第599F章指示下登記的換氣量及／或空氣淨化設備，在處所開放營業時須開啓及運作通風系統及空氣淨化設備（如有安裝），並須定期適當地保養及維修該些系統及設備。



食環署亦藉此機會重申第599F章指示的其他規定及限制，包括顧客離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩等。



工作小組呼籲餐飲業界、其他界別及市民，繼續遵守法例，保障個人及公眾健康。此外工作小組亦鼓勵仍未接種疫苗的市民，為自己及大眾健康着想，盡早接種疫苗。

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責任編輯：吳卓峰