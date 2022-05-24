【分手的決心】湯唯盛裝出席康城影展　首映後獲全場起立鼓掌8分鐘

▲ （左起）朴海日、朴贊郁、湯唯出席《分手的決心》康城影展首映禮。

《原罪犯》導演朴贊郁繼《下女誘罪》後睽違6年由湯唯、朴海日主演的新作《分手的決心》（Decision To Leave），入圍競逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎。

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日前，導演朴贊郁聯同湯唯及朴海日赴法國，並在昨日（5月23日）出席在康城影展舉行的首映禮。湯唯身穿一襲香檳色連身裙，與導演朴贊郁及男主角朴海日踏上紅地毯，成為全場焦點。

同時，《魷魚遊戲》韓星李政宰及英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）亦盛裝出席首映禮。

首影反應理想

《分手的決心》首映後反應熱烈，獲得觀眾全場起立鼓掌8分鐘，大獲好評。

朴贊郁導演謙稱：「謝謝大家，非常感謝大家如此支持這部冗長、無聊的舊式電影！」他也在過程中向大家介紹湯唯和朴海日，以及一同編寫劇本的鄭瑞景編劇。⠀⠀

電影首映後，首輪影評陸續出爐《Hollywood Report》稱：「令人目眩神迷的大師級愛情故事，朴贊郁的巔峰之作。」、《Variety》形容：「湯唯震撼演譯，表現超越《色，戒》。」等。

此外，影片在權威影評網站爛蕃茄（Rotton Tomato）上，暫獲100%新鮮度，即達滿分好評。