【美食速報】時尚兼型格川菜「花椒子」登陸旺角　招牌花椒魚頭鍋+太空彩虹木桶冰

▲ （圖片由餐廳提供）

近年，川菜成為港人熱捧的美食之一。全新川菜熱點「花椒子」登陸旺角雅蘭中心，以時尚型格的太空玩味元素搭配光彩奪目霓虹燈為裝潢主題，有來一系列多元化地道川菜，當中包括「椒」牌三「子」、川辣火鍋系列、山城水煮系列、巴蜀香鍋系列、惹味家常小炒及霧都主菜等等。

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「花椒子」指為了給予顧客嶄新的飲食體驗，餐廳以太空為設計主調配搭霓虹燈作襯飾，讓顧客穿過霓虹燈入口踏入餐廳，還利用霓虹燈勾劃出不同別具挑戰性字句，餐廳不同位置亦設置太空元素裝飾，襯托傳統中式餐桌，令客人彷彿「辣到上太空」。餐廳更特設派對房間提供包廂服務，讓顧客可預訂房間。

「花椒子」帶來超過60款四川經典麻辣風味的菜式，特別推介「椒」牌三「子」的花椒魚頭鍋、飄香酸菜鱸魚片和湖南辣椒炒雞。花椒魚頭鍋菜式選用新鮮大魚頭，湯底以多種辣椒及香料調味，配以紅薯粉條、蓮藕片等配料烹煮。顧客亦可追加美蛙，餐廳會先端上魚頭煲，美蛙則隨後乘坐特別訂製的「太空艙」壓軸出場，適合喜歡打卡的大家。

說到川菜少不了「雞煲」，「花椒子」的湖南辣椒炒雞為顧客帶來「吃煲三步曲」的建議，先花費0秒快速炒勻鍋內美食，然後品嚐雞肉，隨後顧客可加入美國肥牛片或西班牙黑毛豬肉片輕啫一分鐘，最後，顧客更可加入少量清湯或啤酒作為隨後的火鍋湯底。

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喜歡酸菜魚的人也可享用餐廳的「飄香酸菜鱸魚片」，每塊鱸魚片沾滿湯汁，酸菜亦讓整道菜醒胃而不過膩，酸酸辣辣。不得不提的是餐廳亦帶來了湘味串串，以兩埕盛載香辣汁及上湯汁的菜甕浸泡數款涼拌串串，每串竹籤均串著不同款式。

除了以上的招牌菜式外，餐廳亦有一系列辣友必食之選，包括辣子雞丁三寶、四川麻辣鴨血鍋、滋補藥膳雞鍋、巴蜀豬頸肉香鍋、剁椒大魚頭、山城毛血旺及擔擔麵等。

餐廳還有甜品「太空彩虹木桶冰」提供，有不同口味的雪條、雪糕和紅豆，底部更放滿刨冰和涼粉，喜歡清新花香的大家，亦可選擇玫瑰冰粉，清甜又解膩。

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責任編緝：蕭雅文