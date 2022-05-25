【小兒外科】港大教授鍾浩宇習醫感期望落差　因一個奇蹟致使留守小兒外科

▲ 鍾浩宇畢業於港大醫學院，至今為港大小兒外科臨床助理教授，著力小兒膽管閉鎖研究。（梁偉榮攝）

「醫小朋友，其實是醫整個家庭。」港大小兒外科臨床助理教授鍾浩宇習醫時沒想過加入小兒外科，甚至因習醫時大量文書工作而感崩潰，亦曾被家長抱怨「唔識抽血」；但眼見一個個患童經治療後長大成人，更有初生患嬰由瀕死至奇蹟存活，重投父母懷抱，為一家人帶來喜悅，那種與成人科無從比擬的滿足感，令他留守小兒外科至今。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

鍾浩宇畢業於港大醫學院，至今為港大小兒外科臨床助理教授，著力小兒膽管閉鎖研究，惟接受訪問時卻坦言「讀書時不特別鍾意小朋友」。他做事喜歡簡單直接，熱衷的本是外科：

外科是做手術，見到你做的事，腫瘤切咗就是切咗，不似其他科要一段時間才見到。

他直至到小兒外科實習時，發現涉獵範疇廣，很適合自己，機緣巧合就投身小兒外科之列。他說：

同醫大人不同，醫小朋友由出生BB、1歲、2歲，看著他長大，是好rewarding的事，小朋友是父母、爺爺嫲嫲的中心點，幫一個小朋友，就好似幫一個家庭的喜悅。

只不過實習過程卻令鍾浩宇感到現實與期望的落差，文書工作量之多令他崩潰，尤其通宵當值翌日，要完成十數份出院摘要，已經與心目中醫生形象不同；更曾遇上「惡家長」，對實習醫生不屑一顧：

抽血拮多一針，都話「你識唔識架，搵個識嘅嚟」。

他曾因一名肝移植患嬰抽血，惟血管幼抽不到，被家長直接向肝移植教授投訴：「教授親自打來，叫我日後抽血多留意，他不是鬧我，是提醒我。」

後來跟同事提及，才知類似事情常見，往後為病人抽血都會尋求上司在場；而完成那些出院摘要，亦學懂甚麼病要做甚麼檢查、怎樣治療：「就如小時候要騰文一樣，你寫十次就會有深刻印象。」

小兒外科實習的經歷，沒有將鍾浩宇嚇跑，更因一次奇蹟令他揀定此專科。他憶述一名短腸症初生嬰，術後只餘13厘米小腸，有多重器官衰竭，

理論上以往是放棄不救，由得BB離去，但那時都盡力去救，中間有接近死亡需搶救情況，最後又救得返，(那個病童)現時已大個仔了。

患嬰由接近死亡，到可以重投父母懷抱，令鍾浩宇有感「整個過程好奇妙，好像有一個奇蹟，轉變太大，覺得更加rewarding。」那次經驗令整個團隊確信「原來有些事唔好話唔得」，面對壞死性腸炎個案會「救得更盡」、不輕言放棄。

鍾浩宇隨後堅守小兒外科發展，2014年更成立「童助會」，連結患童家屬提供同路人支援。至今從醫十七個寒暑，暫未想出走私家，除了公營醫療多奇難雜症，亦因鍾浩宇喜愛團隊合作，更可埋首研究，近年鑽研小兒膽管閉鎖成因。

他說，本港每年約8至10宗小兒膽管閉鎖新症，全都需要做手術：

小朋友、父母無做錯事，不知為何就患上此病，患上更是一世，同一方法治療為何一半得、一半唔得，是否有先天性因素決定，整個團隊及實驗室都搵緊成因。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳正怡