【MIRROR成員】姜濤出發到美國有過百姜糖送機　上機即時開Live報平安

MIRROR人氣王姜濤早前在社交網表示會飛去美國工作，而一班「姜糖」都密切留意偶像的動向，最初更有傳姜濤會提早出發，豈料他現身在張敬軒演場會當嘉賓，打破傳聞。

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現身機場出發美國

今天（5月23日）約下午5時多，姜濤以全黑打扮現身機場，戴上口罩、帽和太陽眼鏡，全程包到實一實，由工作人員陪他落車。

據知他準備乘搭今晚6時50分的航班往美國，而且現場有過百「姜糖」圍著他，更不斷為姜濤加油打氣，雖然場面有少許混亂，但未有出現意外。

期間有記者問到姜濤此行飛到美國的目的，他亦沒有回答，直接走到閘口前，應機場保安要求，除下口罩、眼鏡和帽。他臨入閘時，一班「姜糖」大叫加油、保重、等你回來，姜濤亦有揮手示意拜拜，但全程沒有說話。

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上機開Live

上機後，姜濤亦非常識做，立刻開Live向大家報平安，而全程他亦沒有說話，只對着鏡頭，又看着求生小冊子和拿着眼罩，相信以便稍後可以好好休息，最後他還手持航空公司的公仔和大家拜拜，不少網民都祝他一路順風，好好享受旅程。