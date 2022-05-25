【小一叩門】6月1日小一統一派位結果出爐　新界區27間熱門官津叩門資訊一覽

▲ 新界區熱門官津小一叩門資訊。

6月1日就是小一統一派位的大日子，不少家長都開始準備「叩門」文件，一旦子女派位結果未如理想，可以立即遞交叩門申請。各官津小學的叩門要求、申請日期及面試日期都不同，家長宜先了解心儀學校的叩門詳情。

TOPick根據各學校的網頁資料，整理新界區27間熱門官津小學的小一叩門詳情，包括申請日期、面試日期等，家長可以早作預備。

沙田區

浸信會呂明才小學

申請日期︰6月2日及6月4日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪面試6月10日／第二輪面試6月15日至17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

浸信會沙田圍呂明才小學

申請日期︰6月2日至10日

申請方法︰網上遞交

面試日期︰6月25日

申請表︰電子申請表於申請日當天開放

申請詳情︰按此連結

胡素貞博士紀念學校

申請日期︰6月1日至6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月14日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

沙田圍胡素貞博士紀念學校

申請日期︰6月1日至6日

申請方法︰親自遞交／郵寄

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

沙田循道衛理小學

申請日期︰6月6日至10日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

馬鞍山循道衛理小學

申請日期︰6月2日及6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月14日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會馬鞍山主風小學

申請日期︰6月1日至6日

申請方法︰上載至學校申請平台（按此連結）

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

最新影片︰

大埔區

大埔舊墟公立學校

申請日期︰即日至6月9日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月11日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

大埔舊墟公立學校（寶湖道）

申請日期︰即日至6月7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月11日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

香港教育大學賽馬會小學

申請日期︰6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會阮鄭夢芹小學

申請日期︰6月1日至2日、6月4日、6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰沒有提供

申請詳情︰按此連結

荃灣區

荃灣官立小學

申請日期︰即日至6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月16日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

香港浸信會聯會小學

申請日期︰6月1日至6日

申請方法︰親自遞交／郵寄

面試日期︰第一輪面試錄像6月6日前遞交／第二輪面試6月24日／第三輪面試6月29日或6月30日

申請表︰按此連結（6月1日開始）

申請詳情︰按此連結

中華基督教會基慧小學（馬灣）

申請日期︰6月1日至2日、6月4日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月13日、14日或15日

申請表︰6月1日起於學校網頁下載

申請詳情︰按此連結

海壩街官立小學

申請日期︰6月2日、6月4日、6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月21日或22日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

寶血會思源學校

申請日期︰6月2日至6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰遞交申請表時即時通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

葵青區

聖公會仁立小學

申請日期︰6月2日、6月4日、6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會仁立紀念小學

申請日期︰即日至6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪面試6月9日／第二輪面試6月10日及6月11日／第三輪面試6月下旬

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會青衣主恩小學

申請日期︰6月6日至10日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪面試6月17日／第二輪面試6月22日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

屯門區

保良局梁周順琴小學

申請日期︰6月1日至2日、6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪面試6月9日／第二輪面試6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

保良局志豪小學

申請日期︰6月1日至8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月18日

申請表︰6月1日起於學校網頁下載

申請詳情︰按此連結

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校

申請日期︰沒有提供

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

順德聯誼總會何日東小學

申請日期︰6月1日至2日、6月4日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

北區

聖公會榮真小學

申請日期︰沒有提供

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰到校索取

申請詳情︰按此連結

曾梅千禧學校

申請日期︰6月6日至7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月13日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

東華三院馬錦燦紀念小學

申請日期︰6月2日至6日

申請方法︰親自遞交／郵寄

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

李志達紀念學校

申請日期︰6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月13日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

※以學校公布資料為準。

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責任編輯︰駱秀玲