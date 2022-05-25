【小兒外科】醫生爸爸鍾浩宇受患童影響　放下工作珍惜與子女相處時間

▲ 鍾浩宇育有兩名子女，現時所有周末時間都陪家庭。（照片由受訪者提供）

從港大醫學院畢業，鍾浩宇就入職小兒外科，下班仍持續工作，吃過晚飯後又再埋首研究；直至兩孩出生後，不再將工作帶回家，寧犧牲自己娛樂時間，都不願錯過相處時間，皆因留醫患童連父母都未必可常見，不想自己子女亦如是，終令工作狂爸爸轉型。

鍾浩宇現時育有一子一女，周六日時間全奉獻予家庭，珍惜與子女太太相處時間。不過，他入行之初，卻是終日埋首工作研究。他說：

以前做到6點多就離開，拎文件、拎research返家做，晚上8、9點食完飯又繼續做。

工作狂轉型全因兩名子女，鍾浩宇坦言自己不常在家，如在家時又工作，無暇理會子女，「調轉諗其實小朋友好慘」；特別是看到病童的父母不能長期陪伴，就更珍惜與子女相處：

即使做盲腸炎手術都數日不見，父母會好心掛，自己每日見到小朋友就會珍惜多些。

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鍾浩宇現時下班回家後，都不會開電腦工作，再忙都待子女入睡後才用電腦工作，盡量抽空與子女「傾下偈」、「陪下佢哋」：「星期六、日都沒太多自己時間，將時間全給小朋友及太太，cut掉自己娛樂時間，(跟他們)做做運動、行行公園。」

他認為子女讀書成績固然緊要，但健康才是第一位：「可能見太多病童，不會要求他們(成績)考得好犀利，有健康身體已好滿足。」鍾浩宇更坦言已作人父後，對病童家屬更感同身受，開始理解病童家屬的考慮。

因為我自己都是家長，作為醫生解釋專業知識後，都會加入日常注意事項，如術後除了講說傷口發炎如何處理，亦會講何時可上學上體育課、何時可與父母正常出街，額外多說一些資訊，這是為人父母後才知道，但發覺是有幫助的。

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記者：陳正怡