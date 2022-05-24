【自製炸藥】3人涉公屋內自製爆炸品　警方檢大量化學物料可製成TATP及HMTD

▲ 左起：網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信、有組織罪案及三合會調查科警司陳滙能及爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德交代案情。

警方昨日(23日)下午在黃大仙以涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害及製造爆炸品拘捕3人，被捕人年齡介乎31至63歲。警方指，未知涉案人士是否打算在特定日子，如七一回歸日發動襲擊，仍正調查事件。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，警方在去年至今年5月期間，留意到有人在網上鼓吹暴力，針對司法官員及警務人員進行起底行為，以司法人員及警務人員為目標，鼓吹暴力及煽惑他人對他們作出恐嚇，當中有人曾經自稱使用日常用品製造炸藥，以及煽惑他人襲擊警察總部。

經過深入調查後，警方鎖定一名本地男子，於昨日下午展開拘捕行動，在黃大仙一個公屋單位，拘捕1名31歲報稱電腦技工的男子及其2名家人，被捕人年齡介乎31至63歲，涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害及製造爆炸品。

警方其中一個房間，發現藏有大批懷疑製造爆炸品原材料及工具，不排除現場為一個製造爆炸品小型化學實驗室。爆炸品處理課及政府化驗所人員奉召到場協助，案件交有組織罪案及三合會調查科跟進。

有組織罪案及三合會調查科陳匯能警司指，警員在現場搜獲大批工具，包括量杯、電線、電路板、計時器、自製加熱或增強壓力裝置，亦檢獲約20公斤化學原材料懷疑用作製造爆炸品，包括氯酸鉀、硫酸鈉、硝酸鈣、乙酸鉛及類似鏹水及通渠水等化學物品。

警方隨後調查發現31歲被捕男子在新蒲崗的迷你倉，再檢獲10至15公斤不同種類化學物料，相信有機會用作製造炸藥。爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德相信，被捕人準備製造TATP及HMTD爆炸品，2種爆炸品只要少量亦可造成強大殺傷力，對附近居民構成嚴重危險，危害公眾安全。

警方指行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉