【教科書】新版課本禁附QR Code恐難照顧學習差異　教育局：不影響教學效能

▲ 除出版社網站網址外，今年起送審的新版教科書不准再附上任何QR Code或網址。（資料圖片）

教科書印上QR Code（二維碼），連結至網上短片及工作紙等輔助教材的做法日漸普遍，惟教育局今年起禁止新版教科書附上其他QR Code或網址，只准附上出版社網站網址。教育局認為不影響學與教效能，反有助為學與教資源質素把關，有出版社則擔心會令學校難以照顧學生學習差異，影響學生自學；至於教育局編製文言文書冊上，連結至官方教材的QR Code則因性質「極為不同」可獲保留。

據報教育局早前透過「課本評審程序簡介會」向出版社介紹，今年起獲發評審報告的教科書，包括9月新推出的公民與社會發展科課本，以及未完成覆檢的中三中史科、歷史科課本等，將不可附有QR Code或其他網址；現有課本暫不受影響，但在「重印兼訂正」修訂時，新版書亦須移除所有QR Code及網址；日後印制新課本只准在「前言」或「編輯說明」，列出出版社網站的單一網址，以提供出版社自製或第三方教學資源。

有出版社代表向TOPick表示，相信新措施對課本銷售影響不大，但是對學生影響最大。他指早於10年、8年前，本港教科書已開始在課本加入QR Code，以提供更多參考例子，坦言印書「無可能印到好似電話簿咁厚」，例如數學課本主要印上中等程度的例題，另可透過網上提供較低程度的例題予能力弱的學生，能力較高的學生亦可嘗試「挑戰題」，以照顧學生差異性。由於教師用書不受影響，教師仍可以在堂上即時展示相關網上教材，「依家疫情更需要自學，（新書）會少咗自學元素。」他亦說，未來或會考慮額外推出印有相關QR Code的「書仔」，以較低廉價格出售，以便利有需要的學生。

教育局回應表示，印刷教科書內的超連結或二維碼所連繫內容，屬於額外的補充資料，並非必須學習內容，不是教科書評審的範圍；有見近年教科書附加的超連結或二維碼的數量不斷增加，部分內容由出版社以外其他機構提供的資料，所連繫內容亦時有更新和改動，甚至與原來課題的關連也改變了，無論是出版社或教育局，也難以保證其他機構的資料質素。局方續說，為免公眾誤會教科書內的超連結或二維碼所連繫的內容均經教育局評審，故在與教科書出版業界溝通後，要求教科書內只可附有出版社網站的單一網址，出版社可於其網站上載合適的補充學習材料或學與教資源的超連結或二維碼供教師參考。局方認為新安排既方便出版社適時管理內容質素，亦可讓教師在備課或設計教學活動時，按學生能力和需要，選取合適學與教資源，包括出版社提供的超連結或二維碼，通過校內的電子學習平台分發給學生。

至於教育局編製的參考資源《積累感興——中國語文課程文言經典建議篇章》書冊，內容經過審閱，書冊內的QR Code連結至教育局或香港教育城製作的學與教資源，性質和處理方法與一般出版社連結至互聯網上由其他機構或人士編製的網址「極為不同」。

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記者：馮琪雅