【戒煙月】衞生署推「六月．戒煙月」活動　吸煙者可免費領取戒煙藥物　

▲ 衞生署推出「六月．戒煙月」活動，向市民推廣無煙生活。（政府新聞網圖片）

世界衞生組織將每年5月31日定為「世界無煙日」。為響應「世界無煙日」，衞生署推出「六月．戒煙月」活動，並透過非政府機構免費派發一星期戒煙藥物，讓吸煙人士即時減退煙癮，並鼓勵他們嘗試戒煙。

今年「世界無煙日」的主題是「煙草：對我們環境的威脅」，因煙草污染地球並損害所有人的健康，其種植、生產、分銷和使用都給地球本已稀缺的資源和脆弱的生態系統增加了不必要的壓力。



衞生署署長林文健今日（24日）出席由香港吸煙與健康委員會舉辦的「世界無煙日」宣傳活動，呼籲吸煙人士響應戒煙，以降低患上吸煙相關疾病和死亡風險。他說，不論任何年齡的人士，戒煙都能為其健康帶來即時和長遠的裨益；而吸煙人士堅持無煙四星期，徹底擺脫煙癮的機會亦會高五倍。



為進一步便利吸煙人士戒煙，衞生署透過華三院戒煙綜合服務中心，及基督教聯合那打素社康服務免費派發一星期戒煙藥物，讓吸煙人士即時減退煙癮，並鼓勵他們嘗試戒煙。戒煙人士只需親身前往上述非政府機構的戒煙診所，通過簡單評估後可即時免費領取一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）。他們亦可在網上或致電1833 183預約領取一星期戒煙藥物。



尼古丁替代療法的療程一般約8至12星期，戒煙人士試用一星期藥物後若決心戒煙，可於該些戒煙診所繼續跟進。市民如欲了解更多戒煙及相關支援工具和服務的資訊，可致電1833 183或瀏覽戒煙專題網頁。

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責任編輯：郭詩詩