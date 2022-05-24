【MakeALive】許廷鏗再上《CHILL CLUB》開騷前拜神　與軒仔互相勉勵：求生求變　

▲ （左起）陳蕾﹅馮允謙﹅許廷鏗﹅Serrini參與《CHILL CLUB Keep Going》演唱會演出。（陳詠琪 攝）

早前舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典禮，因發生播放事故，令部份歌手的演出受到影響。

因此CHILL CLUB的製作團隊邀Anson Lo（盧瀚霆）﹅許廷鏗﹅馮允謙﹅MC張天賦﹅陳蕾﹅Serrini﹅Dear Jane「復仇」，今晚（5月24日）於九展演出《CHILL CLUB Keep Going》演唱會。

【自許紀錄】許廷鏗以妙法杜絕黑膠唱片被炒賣 Alfred因《CHILL CLUB》事件有所反思

最新影片推介：余德丞專訪

唱出正能量

許廷鏗在開騷前接受訪問，表示今晚將分別與陳蕾﹅Serrini合唱，他透露：「我們不會選唱情情搭搭，而是唱一些正能量的歌。」

上次《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典禮上，許廷鏗在唱《修羅場》時，直播信號卻同時流出工作人員對話，今次大會特別開騷讓他「復仇」，許廷鏗稱：「我已過度不開心時期，懂得去笑這件事。其實此事反而令大家更留意我的演出。」

所以他豁達表示因禍得福，至於如何避免今晚再出錯，許廷鏗笑稱：「剛才做了拜神，因為頒獎禮沒有。」

▲ （陳詠琪 攝）

與軒仔互相鼓勵

另外，之前他任張敬軒演唱會嘉賓，把自己最新黑膠唱片的最初版贈軒仔。

許廷鏗解釋稱：「在我初入行時，他教我很多東西，所以送給他是天經地義。而且我還寫了些東西給他，就是我們作為樂壇前輩，希望可一同抵抗時代壓力去求生求變，做新的音樂。」

記者：梁樂欣