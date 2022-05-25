【小兒外科】受醫療劇集氛圍吸引從醫　鍾浩宇義務「參演」《星空下的仁醫》

▲ 鍾浩宇早前獲邀參與電視劇《星空下的仁醫》，更與劇中演員合照。(照片由受訪者提供)

大熱電視劇《星空下的仁醫》內的小兒外科醫生，車禍現場以鎅刀，「手起刀落」為傷者做手術搶救，既果斷又醒目，亦是鍾浩宇年幼時對醫生的印象。他是受醫療紀錄片及劇集吸引，踏上從醫之路；多年後竟有份參與《星空下的仁醫》，雙手更現於大熒幕。他沒有收取報酬，最開心是劇集播出後，可令小兒外科更廣為人知。

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鍾浩宇記得年少時看過紀錄片《醫生與你》、劇集《妙手仁心》、《ER》等，認定醫生形象正面又幫到人、既果斷又「好smart」，受熒幕上整個從醫氣氛吸引。他說︰

好似好chill、立場好鮮明，自己學業成績都跟到，不經不覺就有做醫生的念頭。

多年後鍾浩宇正式穿上醫生袍，是本港少數小兒外科醫生的一分子，成為當年自己眼中「果斷」又「好smart」的醫生。早前更獲電視台邀請，任劇集《星空下的仁醫》的顧問，較對醫學對白之餘，部分手術鏡頭更有他的雙手「出鏡」。

《星》有不少劇情均取材自海外及本港真實案例，劇中家族性澱粉樣多發性神經病變患童需進行三重器官移植，就曾於海外發生；而「腸駁口穿孔」、「氣管有肉芽」等則是本地個案。鍾浩宇拍攝前為演員上課學做手術，拍攝手術場口亦會在場指導，大讚演員親切、學習速度亦快。

他沒有收取任何報酬，但劇集播出後，小兒外科專科卻為更多人所認知。他說︰

「好少會有套劇講小兒外科，因為香港得不足50個小兒外科醫生，好多人不知我地係做咩野，透過此劇起碼知道小兒外科係咩範疇，所以都開心。」

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記者：陳正怡