【珍惜生命】鰂魚涌康蕙花園42歲女子利刃割頸　疑受精神病困擾尋短

▲ 鰂魚涌康蕙花園42歲女子利刃割頸，疑受精神病困擾尋短。（資料圖片）

鰂魚涌發生自殺案。警方今日（24日）下午1時39分接獲柴灣祐民街38號康蕙花園，保安報案，指一名42歲女子在上址一單位受傷。

警方接報到場，發現事主在上址以一把約25厘米長的刀鎅頸。事主現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主有精神病紀錄。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津