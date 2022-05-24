  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (週二) 21:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券1萬】餐飲業界指首期消費券僅受惠50億元　冀父親節前派發第二期消費券

社會 20:23 2022/05/24

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

1萬元電子消費券分兩輪派發，而首輪5000元電子消費券早於4月7日派發。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（24日）表示，港府派發的第一期消費券，業界只能受惠近50億元，較去年派發消費券受惠逾100億元少逾一半，令人相當失望。他又期望政府可以順應業界及市民的強烈要求，早在6月19日父親節前，將第二期5000元的消費券派發。

黃家和表示，疫下各行各業之中，餐飲業是最受影響的行業之一，僅以第五波疫情爆發以來計算，全港已有約3500家餐飲食肆暫停營業。隨着近期疫情逐步放緩，社交距離措施亦進一步放寬之下，大部份停業食肆已陸續重開。不過，他說，有近兩成、即約600家餐廳雖曾苦苦撐持和幾經掙扎，仍沒法經營下去而最終倒閉，形容情況水深火熱。

他指出，港府年初宣佈今年將分兩期派發合共一萬元消費券以紓緩商戶和市民的困境，惟4月7日派發第一期消費券時，疫情仍然相當嚴峻，在食肆其時尚未放寬限制之下，在政府派消費券332億元中，餐飲業只受惠近50億元，與去年受惠約108億元，大減超過一半，令人相當失望。

他又說，不少食肆對第二期消費券殷殷盼望、滿懷期許，期望可以受惠約83億元，以解燃眉之急，並指業界殷切期望政府可以順應業界及市民的強烈要求，在7月1日慶祝特區政府成立25周年當日，甚至在6月19日父親節前，將第二期5000元的消費券派發，又認為餐飲業界的失業率今年稍後亦可望由12.9%回落到5.5%。

究竟讓更多食肆倒閉，目睹更多市民失業，還是利用好第二期消費券刺激消費，切實幫助業界，令市況暢旺，關鍵在於政府推行的時間，即第二期消費券何時派發：早一個月派發可能事半功倍。相反，若錯失時機，晚一個月派發則隨時事倍功半，效果迴異。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩
 

相關文章

【KKplus事件】心理學家3招安撫兒童避留陰影　忌現場討論事件
今日 18:10
【KKplus事件】心理學家3招安撫兒童避留陰影　忌現場討論事件
【食肆爆疫】源栢樑視察上環星月樓　指食肆抽風系統已改善
今日 18:28
【食肆爆疫】源栢樑視察上環星月樓　指食肆抽風系統已改善
【戒煙月】衞生署推「六月．戒煙月」活動　吸煙者可免費領取戒煙藥物　
今日 19:54
【戒煙月】衞生署推「六月．戒煙月」活動　吸煙者可免費領取戒煙藥物　

你可能感興趣

【KKplus事件】心理學家3招安撫兒童避留陰影　忌現場討論事件
今日 18:10
【KKplus事件】心理學家3招安撫兒童避留陰影　忌現場討論事件
【食肆爆疫】源栢樑視察上環星月樓　指食肆抽風系統已改善
今日 18:28
【食肆爆疫】源栢樑視察上環星月樓　指食肆抽風系統已改善
【戒煙月】衞生署推「六月．戒煙月」活動　吸煙者可免費領取戒煙藥物　
今日 19:54
【戒煙月】衞生署推「六月．戒煙月」活動　吸煙者可免費領取戒煙藥物　
黃家和 失業 商場 父親節 餐廳 失業率

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
今日 00:04
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
今日 13:01
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回
今日 11:30
【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回