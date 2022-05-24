【消費券1萬】餐飲業界指首期消費券僅受惠50億元　冀父親節前派發第二期消費券

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

1萬元電子消費券分兩輪派發，而首輪5000元電子消費券早於4月7日派發。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（24日）表示，港府派發的第一期消費券，業界只能受惠近50億元，較去年派發消費券受惠逾100億元少逾一半，令人相當失望。他又期望政府可以順應業界及市民的強烈要求，早在6月19日父親節前，將第二期5000元的消費券派發。

黃家和表示，疫下各行各業之中，餐飲業是最受影響的行業之一，僅以第五波疫情爆發以來計算，全港已有約3500家餐飲食肆暫停營業。隨着近期疫情逐步放緩，社交距離措施亦進一步放寬之下，大部份停業食肆已陸續重開。不過，他說，有近兩成、即約600家餐廳雖曾苦苦撐持和幾經掙扎，仍沒法經營下去而最終倒閉，形容情況水深火熱。

他指出，港府年初宣佈今年將分兩期派發合共一萬元消費券以紓緩商戶和市民的困境，惟4月7日派發第一期消費券時，疫情仍然相當嚴峻，在食肆其時尚未放寬限制之下，在政府派消費券332億元中，餐飲業只受惠近50億元，與去年受惠約108億元，大減超過一半，令人相當失望。

他又說，不少食肆對第二期消費券殷殷盼望、滿懷期許，期望可以受惠約83億元，以解燃眉之急，並指業界殷切期望政府可以順應業界及市民的強烈要求，在7月1日慶祝特區政府成立25周年當日，甚至在6月19日父親節前，將第二期5000元的消費券派發，又認為餐飲業界的失業率今年稍後亦可望由12.9%回落到5.5%。

究竟讓更多食肆倒閉，目睹更多市民失業，還是利用好第二期消費券刺激消費，切實幫助業界，令市況暢旺，關鍵在於政府推行的時間，即第二期消費券何時派發：早一個月派發可能事半功倍。相反，若錯失時機，晚一個月派發則隨時事倍功半，效果迴異。

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責任編輯：郭詩詩

