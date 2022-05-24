【數碼娛樂】數碼港率團參與瑞典Nordic Game　冀開拓北歐市場

▲ 訪問團拜訪芬蘭著名遊戲開發商Supercell與Rovio，與有關公司的代表進行交流。（數碼港提供）

由數碼港聯同香港芬蘭商會合辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」，上周率領本地多間數碼娛樂及遊戲公司，拜訪芬蘭、瑞典及丹麥的著名遊戲公司，並到瑞典參與一年一度的遊戲界盛會Nordic Game，為香港業界拓展北歐市場。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼娛樂與電競產業正在全球迅速發展，數碼港社群內從事數碼娛樂與電競相關業務的初創企業和公司逾150間，業務涵蓋遊戲開發及出版、多媒體及競技平台、內容管理等，當中不少都希望拓展海外市場。這次訪問團讓香港的業界汲取北歐地區發展數碼娛樂及遊戲事業的成功經驗，同時透過一系列考察及商業會面，與北歐同業探討合作機會。

創意香港總監曾昭學指，數度延期「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」後，終成功帶領本地初創或成長中的數碼娛樂及遊戲公司組成的商務訪問團出訪北歐，有助業界開拓當地市場。

北歐創新匯社區總監Binh Johansson表示，北歐和香港兩地在遊戲產業存在著巨大的商機。北歐的遊戲企業可引入本港遊戲公司的作品到當地，或合作共同進行開發，以及參與投資極具潛質的企業。另一方面，香港遊戲發行商亦可憑藉其國際視野及商業網絡，協助北歐遊戲企業拓展亞洲市場。

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記者：盧佩琳