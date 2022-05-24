【強制檢測】42個處所納強檢　涉半山帝景園1座、東涌映灣園映濤軒7座等【附名單】

▲ 42個處所納強檢，涉半山帝景園1座、東涌映灣園映濤軒7座等。（林宇翔攝）

政府今（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月18日至24日期間，曾逗留指明地點逾2小時，須於5月25日或26日檢測，指明地點如下：

大埔天鑽 10 座

大埔廣福道38號大埔大廈

元朗屏輝徑38號良材大樓 A 座

元朗朗屏邨喜屏樓

天水圍天悅邨悅貴樓

天水圍嘉湖山莊樂湖居 10 座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 9 座

屯門欣田邨喜田樓

屯門青山公路 - 青山灣段 387 號金安大廈

屯門康德花園 2 座

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

北角天后廟道 2-4 號景香樓

北角英皇道 293-299 號璇宮大廈

半山區帝景園 1 座

石塘咀堅彌地城海旁 6-8 號澤安閣

沙田水泉澳邨月泉樓

沙田愉翠苑愉能閣

沙田廣源邨廣橡樓

旺角甘霖街38號廣富大廈

旺角黑布街 9-23 號

東涌映灣園映濤軒 7 座

油麻地上海街 17-23 號恒福大廈

長沙灣凱樂苑凱莎閣

長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

紅磡家維邨家廉樓

香港仔華貴邨華愛樓

柴灣富怡花園 2 座

荃灣福來邨永樂樓

馬鞍山海栢花園 4 座

馬鞍山富寶花園 9 座

馬鞍山翠擁華庭 11 座

將軍澳維景灣畔 1 座

黃大仙黃大仙上邨昭善樓

葵涌新葵芳花園 E 座

葵涌葵聯邨聯欣樓

銅鑼灣告士打道 264-269 號海宮大廈

鰂魚涌南豐新邨 8 座

鰂魚涌南豐新邨 9 座

鰂魚涌海灣街 2 號濱海大廈

灣仔謝斐道 254 號杜智臺 B 座

觀塘翠屏（北）邨翠榕樓

觀塘翠屏（北）邨翠樟樓

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記者：黃穎津