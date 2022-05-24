【強制檢測】42個處所納強檢 涉半山帝景園1座、東涌映灣園映濤軒7座等【附名單】
社會 21:18 2022/05/24
政府今（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月18日至24日期間，曾逗留指明地點逾2小時，須於5月25日或26日檢測，指明地點如下：
- 大埔天鑽 10 座
- 大埔廣福道38號大埔大廈
- 元朗屏輝徑38號良材大樓 A 座
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 10 座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 9 座
- 屯門欣田邨喜田樓
- 屯門青山公路 - 青山灣段 387 號金安大廈
- 屯門康德花園 2 座
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 北角天后廟道 2-4 號景香樓
- 北角英皇道 293-299 號璇宮大廈
- 半山區帝景園 1 座
- 石塘咀堅彌地城海旁 6-8 號澤安閣
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 沙田愉翠苑愉能閣
- 沙田廣源邨廣橡樓
- 旺角甘霖街38號廣富大廈
- 旺角黑布街 9-23 號
- 東涌映灣園映濤軒 7 座
- 油麻地上海街 17-23 號恒福大廈
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
- 紅磡家維邨家廉樓
- 香港仔華貴邨華愛樓
- 柴灣富怡花園 2 座
- 荃灣福來邨永樂樓
- 馬鞍山海栢花園 4 座
- 馬鞍山富寶花園 9 座
- 馬鞍山翠擁華庭 11 座
- 將軍澳維景灣畔 1 座
- 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
- 葵涌新葵芳花園 E 座
- 葵涌葵聯邨聯欣樓
- 銅鑼灣告士打道 264-269 號海宮大廈
- 鰂魚涌南豐新邨 8 座
- 鰂魚涌南豐新邨 9 座
- 鰂魚涌海灣街 2 號濱海大廈
- 灣仔謝斐道 254 號杜智臺 B 座
- 觀塘翠屏（北）邨翠榕樓
- 觀塘翠屏（北）邨翠樟樓
最新熱門影片：【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻 骨科醫生教3招自測徵狀
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津