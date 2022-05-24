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【強制檢測】42個處所納強檢　涉半山帝景園1座、東涌映灣園映濤軒7座等【附名單】

社會 21:18 2022/05/24

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

42個處所納強檢，涉半山帝景園1座、東涌映灣園映濤軒7座等。（林宇翔攝）

政府今（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

任何人於5月18日至24日期間，曾逗留指明地點逾2小時，須於5月25日或26日檢測，指明地點如下：

  • 大埔天鑽 10 座
  • 大埔廣福道38號大埔大廈
  • 元朗屏輝徑38號良材大樓 A 座
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 10 座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 9 座
  • 屯門欣田邨喜田樓
  • 屯門青山公路 - 青山灣段 387 號金安大廈
  • 屯門康德花園 2 座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 北角天后廟道 2-4 號景香樓
  • 北角英皇道 293-299 號璇宮大廈
  • 半山區帝景園 1 座
  • 石塘咀堅彌地城海旁 6-8 號澤安閣
  • 沙田水泉澳邨月泉樓
  • 沙田愉翠苑愉能閣
  • 沙田廣源邨廣橡樓
  • 旺角甘霖街38號廣富大廈
  • 旺角黑布街 9-23 號
  • 東涌映灣園映濤軒 7 座
  • 油麻地上海街 17-23 號恒福大廈
  • 長沙灣凱樂苑凱莎閣
  • 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
  • 紅磡家維邨家廉樓
  • 香港仔華貴邨華愛樓
  • 柴灣富怡花園 2 座
  • 荃灣福來邨永樂樓
  • 馬鞍山海栢花園 4 座
  • 馬鞍山富寶花園 9 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 11 座
  • 將軍澳維景灣畔 1 座
  • 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
  • 葵涌新葵芳花園 E 座
  • 葵涌葵聯邨聯欣樓
  • 銅鑼灣告士打道 264-269 號海宮大廈
  • 鰂魚涌南豐新邨 8 座
  • 鰂魚涌南豐新邨 9 座
  • 鰂魚涌海灣街 2 號濱海大廈
  • 灣仔謝斐道 254 號杜智臺 B 座
  • 觀塘翠屏（北）邨翠榕樓
  • 觀塘翠屏（北）邨翠樟樓

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記者：黃穎津

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