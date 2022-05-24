【防疫抗疫基金】食環署收逾4萬餐飲等處所申請99.9%已獲批　涉款約49.76億元

▲ 食環署收逾4萬餐飲等處所申請99.9%已獲批，涉款約49.76億元。（資料圖片）

食環署發言人今日（24日）表示，在第五輪及第六輪的「防疫抗疫基金」的相關資助計劃下，食環署分別收到約20,920宗申請及約20,150宗申請，並已完成審批共約41,010宗申請，合共發放資助總額約49.76億元。已批出金額佔全部資助總額99.9%。

發言人指，餘下尚待完成的個案主要關乎辦理重發牌照的申請或仍須待申請人提供補充資料或證明文件。申請人應盡快跟進相關事宜或提交所需文件，以完成所有手續。

第六輪的餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放10萬元至50萬元的一次性資助，用於援助提供堂食的餐飲處所。每間合資格持牌餐飲處所如同時經營卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館業務，並有按照《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》（第599F章）指示關閉整個持牌處所範圍，可按相關業務分別申請額外5萬元的一次性資助。

政府亦為商場內美食廣場合資格的食物製造廠牌照持有人提供財政支援，每位合資格並營運中的食物製造廠牌照持有人按其營運中的持牌處所面積，可獲發2萬元至10萬元的一次性資助。

另外，商營浴室牌照持有人資助計劃為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性10萬元資助，公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃則為合資格的公眾娛樂場所牌照持有人（電影院資助計劃下的合資格電影院營運者除外）及臨時公眾娛樂場所牌照持有人分別提供一次性10萬元及2萬元的資助，而在洗碗業資助計劃下，每間合資格的洗碗工場可按其每月平均用水量獲一次性8萬元或15萬元資助。

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記者：黃穎津