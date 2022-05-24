【Kk plus事件】消委會指出現財物損毀爭議應先蒐集實證　商戶應採取合理措施保障訪客人身安全

▲ 消委會指出現財物損毀爭議應先蒐集實證，商戶應採取合理措施保障訪客人身安全。（資料圖片）

旺角朗豪坊玩具店Kk plus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議。Kk plus母企凱知樂發聲明向事主一家致歉，並全額退款。詳情即看：【下一頁】

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消委會表示，對個別事件不提供法律意見。但會方建議，一旦出現財物損毀之消費爭議情況，消費者需保持冷靜鎮定，先詳細了解事發的因由，商戶亦不應即時將責任歸咎於消費者；雙方應理性地尋求事件發生的因由，蒐集相關實證，例如閉路電視片段、目擊者的陳述等，供雙方作出審慎及合理的評估，共同尋求解決方案。

消委會指，涉及財物損毀可能由多種因素所造成，例如人流、物件擺放的位置、商戶就保障財物所採取的合理措施等。顧客及商戶雙方在掌握到事件的實況後，可促進理性討論，以達致和解方案。如有需要，可向物業經理或警方求助。

消委會亦提醒，商戶作為場地的佔用人，理應採取合理措施，以保障訪客的人身安全。如雙方未能達成協議，可向消委會求助，調停或調解爭議。

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記者：黃穎津