【文藝發展】團結香港基金發表藝術創新研究報告　倡「產學研結合」與大灣區合作培育人才

▲ 團結香港基全發表藝術創新研究報告，圖為立法會議員霍啟剛（左）及任者之一黃元山（右）。

團結香港基金今日發佈《數字時代的文創產業發展》藝術創新研究報告，指出香港的文創產業政策至今仍未立足於「數字化」和「產業化」這兩項國家文化發展的核心要素，並為香港制定文化策略提出8項建議。

報告指，香港正處於文創產業轉型的重要關頭，並提出下屆政府需要考慮的行動方案，涵蓋4大範疇，包括新政策局的架構、文創產業的「軟件」、文創產業的「硬件」，以及人才培育。

報告提及，數字化浪潮席捲全球，隨着「元宇宙」的興起，社會對「沉浸式空間」的需求日漸增長，建議政府採取「產學研結合」的方式，加快制訂全面的人才培育計劃，如探索與大灣區研究機構和產業合作的可能性，以業界、政府和高等院校為支柱，建立提升文創產業發展的跨境機構。

有關機構應具備文創產業相關技術的研發能力、能夠提供產業培訓的機會、並跨越粵港澳三地，以便加強大灣區的文化交流，拓寬人才培養的渠道。

報告亦建議政府建立文化數據數碼建設，拓寬和豐富文化機構和相關行業參與者於供需兩方的文化數據收集，並對已收集的數據進行深層次分析和解讀；以及建立一個致力於推動和推廣文化IP交易的數碼平台；用於儲存和管理從公私營文化機構收集而來的版權資料，以及促進版權擁有者和使用者之間高效透明的網上授權協議。

另外，報告亦建議新設立的文化體育及旅遊局必須將傳統文化及藝術、創業產業、傳媒，以及版權納入管轄範圍，將民政局轄下的文化科和西九工程策劃組，以及商經局下的創意香港遷至新局；知識產權署、香港電台和經濟貿易辦事處中的部分元素納入新局，和設立專門藝術科技機構支持和推進香港未來的文創產業政策。

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記者：陳葆琳