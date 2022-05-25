【薪酬趨勢】葉劉：高級公務員加薪逾7%脫離現實　工聯會冀加薪幅度起碼抵銷通脹

▲ 葉劉淑儀。（資料圖片）

薪酬趨勢調查委員會今開會，確認早前發表的調查結果，公務員低中高層的薪酬趨勢淨指標，加幅介乎2.04%至7.26%。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，如公務員加薪幅度跟隨通脹可接受，但高級公務員加薪逾7%是脫離現實，相信有很大爭議，社會不會接受。

葉劉淑儀指出，除了薪酬趨勢淨指標外，政府亦會考慮本港經濟狀況、政府財政、公務員士氣、職方訴求、通脹等因素，政府過去2年亦未有跟隨淨指標，而政府官員、立法會議員等，都是每年依照通脹調整。她相信，政府作決定前，會考慮所有因素。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强則指，現時數字反映市場狀況，惟最終要由政府及行會決定，但他希望，加薪的幅度最起碼能夠抵銷通脹。其黨友、勞工界議員梁子穎指，高級公務員只佔少數，若公務員不加薪，私人市場亦可能跟隨，令全港打工仔無法加薪，尤其最低工資已4年沒調整，恐會影響前線保安、清潔工等，他續指，未來一年外圍環境不明朗，希望加薪能追上通脹。

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記者：林曉君