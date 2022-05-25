【公民科】首批公民科課本料6月始出爐　教育局嚴肅跟進出版社涉嫌偷步派樣本書

▲ 公民科推出近一年，考評局去年曾發布「樣本試卷」，惟該科課本至今未完成送審。（資料圖片）

高中新課程「公民與社會發展科」已於本學年中四級推行，首年未有經送審課本使用；而計劃供9月新學年使用的首批公民科課本，至今仍未上載至「適用書目表」。近日有出版社率先向學校派送獲首輪評審的中四級樣本書，事隔一日突然要回收，教育局對有個別出版社違反要求，「偷步」展示課本，表示遺憾；已著令出版社立即收回樣本書，並會嚴肅跟進，要求出版社杜絕同類事件再次發生。

教育局預料要6月才公布新書資料，據悉當局最近仍要求出版社按評審建議新增內容，有教師擔心選書工作會受影響，盼盡快取得新書知道「邊啲講得、邊啲唔講得」。

出版社向學校指當局延更新書目 須收回

教育局早前稱，預計中四、五級公民科（官方簡稱，坊間或稱公社科）課本可於下學年供學校選用，直至局方上月公布中小幼大部分科目「適用書目表」時，並無一併公布相關新書資料。

本報獲悉，個別出版社在周一（23日）率先向部分中學派送，已通過送審的「『一國兩制』下的香港」主題中四級樣書，昨日卻向學校稱由於當局更新書目表的時間，比原定周一延遲，故須收回樣書；據出版社稱曾多次詢問教育局，獲回覆指可派書予教師。本報曾致電有關出版社查詢，職員指負責人不在場未有回應。

有出版社須添加新內容 教育局：無關政治敏感

另一出版公民科教科書的出版社向本報表示，早前已通過教育局評審，按其要求修改部分內容後，料可於本月底連同新書價錢一併交回局方，現階段不涉大量改動，包括按當局早前公布的課程指引，加入相關內容；又引述局方表示基於公平原則，所有通過評審新書，會同一時間上榜。

教育局發言人回覆本報澄清，從無計劃於周一向外公布列入適用書目表內公民科教科書資料，故不存在「押後公布」，猜度押後與課本政治敏感內容有關屬臆測。教育局指早前已公布主題一教科書評審結果，出版社尚須跟進課本評審報告建議修訂內容，現階段嚴禁向外展示課本內容，直至覆檢完成，對於個別出版社違反要求深感遺憾，已着令其收回樣書，並會嚴肅跟進，杜絕同類事件。

局方稱，為配合公民科課程推行時間已「特事特辦」，濃縮教科書的評審時間，預計於6月把經評審課本資料上載至書目表網頁，供學校為下學年選書作參考。

教師盼盡快獲書 教學有依據

有不願具名的中學公民科教師直言，今年教中四「教得有些吃力」，若6月初才收到書，會令學校時間更緊迫，要趕及跟各書商開會商討、作比較。

公民科科主任、福建中學（小西灣）助理校長李偉雄亦指，一般學校現階段正在整理書單，唯有在公民科寫上課本「待定」，待下月新書出街後，再開會選書，略為加重學校行政工作，又指首年教中四課程須自行出卷和練習，教育局不會提供充足教材，教師要做多些工夫，期待盡快收到新書，「唔知邊啲講得、邊啲唔講得，照佢咁講就好放心。」

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記者：馮琪雅