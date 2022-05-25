文化體育及旅遊局　霍啟剛是局長大熱？

▲ 立法會議員霍啟剛（左）及黃元山（右）昨日現身藝術創新研究報告視像發佈會。

李家超政府的三司十五局，新設的文化體育及旅遊局，未來局長是誰？官場及政圈消息都表示，立法會體育、演藝、文化及出版界功能組別議員霍啟剛，是文體旅局局長大熱人選。

全國政協副主席董建華創辦的團結香港基金，昨日辦了一場藝術創新研究報告及研討會，霍啟剛是嘉賓之一，他以視像形式現身，被問及新設立的文體旅局局長應具備甚麼條件？霍啟剛回應說，希望未來局長，用新穎的思維管理新政策局。

霍啟剛指出，以往文化創意產業發展，分布在民政事務局和商務及經濟發展局之下，惟兩個局的思路非常不一樣，一個可能是「大市場，小政府」，「積極不干預」；另一個，則是以資助模式發展藝術。霍啟剛認為，如何將兩樣事情結合，需要有一些新的目標，並不只依靠政府的經驗，亦要有商界、業界及社會的支持，坦言「這些要放在一個局裏面，不容易做。」

站在霍啟剛身旁的團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院長黃元山聽罷，隨即笑言︰「這不容易做，所以要靠你了。」不過，霍啟剛就反問黃元山有沒有興趣挑戰︰「挑戰一下自己！」，兩人在笑聲中，結束對話。

消息人士表示，候任特首李家超正全力組班，司局長的人選，要獲北京點頭，更必須在短時間內通過品格和政治審查，趕及七一上任，時間上十分緊逼，由霍啟剛出任新的文體旅局局長，一來其背景合適，二來比較穩陣，北京料無異議，但消息也指，霍啟剛私下表示不太願意出任局長，但經幾番游說下，料他很大機會答應。

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