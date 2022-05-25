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【交通意外】元朗私家車連撞兩車　肇事司機棄車逃去

社會 09:14 2022/05/25

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(資料圖片)

元朗發生交通意外，兩輛私家車懷疑相撞，造成2人受傷，其後肇事司機棄車不顧而去。

事發大棠路及馬棠路交界，警方今日（25日）凌晨1時接報，指一輛私家車及另一輛私家車順序沿大棠路往大棠方向行駛，當駛至上址時，有私家車因應交通燈號停車，另一輛私家車懷疑收掣不及撞向前方正等待交通燈的私家車，肇事私家車其後繼續向前駛至近一油站，並撞到另一輛私家車及金屬柱，肇事私家車司機及後下車逃去。

警員接報到場，30歲司機及23歲司機受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

案件列作交通意外有人受傷─肇事後不顧而去，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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