  • 25°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 09:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】馬鞍山新港城L座發現３宗陽性個案　約0.4%住戶染疫【不斷更新】

社會 09:23 2022/05/25

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(林宇翔攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:15】馬鞍山新港城L座約0.4%住戶染疫

馬鞍山新港城L座約607名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪272戶，當中66戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:16】天水圍天愛苑愛潮閣2宗檢測結果為不確定的個案

天水圍天愛苑愛潮閣約1438名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案，2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪608戶，當中68戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組

相關文章

【風化案】涉中環站偷拍女子裙底被捕　28歲休班警將停職受查
今日 08:56
【風化案】涉中環站偷拍女子裙底被捕　28歲休班警將停職受查
【交通意外】元朗私家車連撞兩車　肇事司機棄車逃去
今日 09:14
【交通意外】元朗私家車連撞兩車　肇事司機棄車逃去

你可能感興趣

【風化案】涉中環站偷拍女子裙底被捕　28歲休班警將停職受查
今日 08:56
【風化案】涉中環站偷拍女子裙底被捕　28歲休班警將停職受查
【交通意外】元朗私家車連撞兩車　肇事司機棄車逃去
今日 09:14
【交通意外】元朗私家車連撞兩車　肇事司機棄車逃去
環境衞生 強制檢測 疫情 衞生防護中心 衞生署 新港城 馬鞍山 天水圍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
12:28 2022/05/24
【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
13:01 2022/05/24
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
00:04 2022/05/24
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議