【天氣預測】周五局部地區有雷暴　下周連續多日氣溫達32度

▲ 本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。(黃建輝攝)

天文台今日（25日）表示，南海北部及華南地區都有厚實雲層，與一道廣闊低壓槽相關，不時有驟雨影響本港，港島東部和西貢錄得逾5毫米雨量。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區有薄霧。展望未來兩至三日有驟雨，下周初隨著高空反氣旋增強，天氣炎熱。

天文台預測今日本港地區大致多雲，有幾陣驟雨，吹和緩東至東南風。展望未來兩至三日有幾陣驟雨。下周初部分時間有陽光及炎熱。

根據9天天氣預報，周五大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。下周日起部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，氣溫達32度。下周一及二下午2時，上水氣溫達34度。

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責任編輯：余思嵐

