搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣

每次大家遇上難題，都會上網找「Google大神」求助，但原來它除了「有求必應」外，還有些隱藏的有趣「彩蛋」。就如近日大家發現在Google搜尋器輸入「askew」，整個頁面便會歪斜，非常有趣，內文將會公開其他Google好玩關鍵字。彩蛋又豈止這些，想買好物記得找「淘寶大神」，只要在淘寶搜尋器輸入「618淘寶大神」，便會出現618淘寶年中慶優惠，超多貨品以極「抵」價發售，有部分更是香港一件難求的搶手貨，而且價格還比香港便宜，可能是淘寶歷年來最高折扣的一次，想知如何獲取優惠，立即往下尋！



Google隱藏趣味關鍵字 網民大呼過癮



其實Google的隱藏特效早已存在，這些都是由旗下的軟件工程師為網民留下的「彩蛋」，待大家慢慢發現。近日網上再次掀起熱討，指於Google搜尋關鍵字「askew」頁面隨即變歪斜，非常有趣。除此之外，大家陸續分享其他好玩關鍵字，例如輸入「do a barrel roll」和「Z or R twice」字眼，頁面都會出現旋轉的特效；輸入「holi」便可於頁面大玩「打漆彈」遊戲，大家都大呼好玩過癮。

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拜會淘寶大神 618年中慶優惠攻略



解疑難要找「Google大神」，那麼想找好物一定要拜會「淘寶大神」，它同樣在搜尋器埋下驚喜，只要每晚8時正，在淘寶搜尋器輸入「618淘寶大神」，便會出現¥88大額CODE限量發放*, 更有最新熱搜的618淘寶年中慶優惠，超多貨品以極「抵」價發售，有部分更是香港一件難求的搶手貨，而且滿¥199免運費，算起來還比香港便宜，可能是淘寶歷年來最高折扣的一次，以下為大家總結618重點優惠，讓大家輕鬆淘好物。



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*由5月31日至6月3日；6月15日至20日



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(5月31日20:00至6月3日23:59; 6月15日20:00至6月20日23:59)

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618好物推介 家品電器一鍵即搜



是次淘寶618年中慶優惠有超過百萬件商品，由生活小電器、清潔好幫手，以至廚房神器都有，當然少不了大量潮流時裝，想找甚麼好物都能一鍵即搜，以下為大家精選數款好物推介，看看有沒有你的心水選擇！

▲ 小熊破壁機一機多功能，可製作香滑無渣豆漿，加上1.5公升大容量，一次過滿足全家，而且外型時尚精美又易清潔，是廚房好幫手。

▲ A4 Box IH多功能料理鍋，近年非常流行的一鍋多用IH電磁爐，可同樣作燒烤和火鍋，而且顏值滿分，纖巧易潔，加上操作簡單，適合不同家庭。

▲ 歐陽娜娜ubras升級雲朵背心式舒適內衣，無尺碼貼身舒適，宛如人體第二層肌膚般無束縛，而且升級版提升支撐力，完美修飾副乳，無論日常穿着或運動都合適。

▲ 蕉內絨絨家居套裝， 以半邊絨製造，質地輕盈舒適，摸上去像熊公仔般柔軟，共6色選擇，可與另一半湊成情侶裝家居服。

▲ 迪士尼長款家居睡袍，小熊維尼長款家居睡袍以長毛絨製造，既柔軟又溫暖舒適，同時可作浴袍，還設有可愛熊耳，共3色選擇，還設男士版本，可配襯成情侶裝。

▲ Q彈超飛翼361跑步鞋，這款鞋大受好評，不但質料好，而且鞋底回彈和緩震效果佳，加上高透氣，有助提升跑步效率，共有7款顏色選擇。

▲ 361運動衛衣，以韓國人氣貼圖明星「Kakao Friends」圖案設計，共3款可愛粉色系選擇，加上少女們大愛的Ryan、Apeach和Neo，魅力沒法擋。

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618淘寶年中慶



日期及時間︰（淘寶跨境香港——第一波）

5月26日20:00至5月31日17:59（預售）

5月31日20:00至6月3日23:59（正式）

（淘寶跨境香港——第二波）

6月15日20:00至6月20日23:59（正式）

（天貓香港）

5月31日20:00至6月20日23:59



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（特約）