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【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫

娛樂 10:48 2022/05/25

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赴美拍劇新加坡轉機興奮跳起，佻皮姜濤花姐上身：「唔好迫！」

MIRROR成員姜濤早前預告將於５月底飛往美國，據悉此行是為到當地進行劇集拍攝。在昨午（５月24日）出發的姜濤在晚上時份抵達新加坡轉機。

離開香港後的姜濤特別佻皮，除了花姐上身扮阻擋粉絲外，還跳起舉V：「終於可以自由地行街喇，巧Kai鮮！」

姜濤於一星期前預告自己即將會遠赴美國，據知他將會飛抵當地進行劇集拍攝，預計逗留兩星期。

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姜糖到場送機

昨日下午5時，姜濤與隨行工作人員現香港機場出發，獲約百「姜糖」和傳媒送機。

準備起飛時，姜濤亦不忘開啟直播，與「姜糖」們道別。

【MIRROR成員】姜濤出發到美國有過百姜糖送機　上機即時開Live報平安

（instagram截圖）

【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開

享自由手舞足蹈

直到晚上時份，姜濤再次「上水」，於限時動態發放多段影片。在新加坡轉機的他換上舒適的衛衣，同行的助手Karen掌鏡，拍著姜濤問他有甚麼感覺。

一臉輕鬆的姜濤高呼：「終於可以自由地行街喇，巧Kai鮮（好開心）。」動作多多的姜濤舉起手指公，又不停手舞足蹈。助手問他能否大聲講出自己是誰，他對著鏡頭大聲講：「我係姜濤！」

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搞笑扮花姐

終於可以出國，身處在「冇人識」的地方，姜濤特別興奮又跳起舉Yeah，走路大搖大擺。

接著他又「經理人」上身，扮演花姐（黃慧君）、濟哥及寶姐，向著前面空無一人的空地，幻想面前有許多粉絲：「唔好影、唔好影。唔好迫、唔好迫。」狀甚搞笑。

（instagram圖片）

其實他之前在香港登機後，姜濤在機上舉行了5分鐘的無聲直播，隊友Edan（呂爵安）、AK（江𤒹生）、Stanley（邱士縉）、Jeremy（李駿傑）都有向他講ByeBye，ERROR成員肥仔更提醒姜濤：「記得買手信！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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