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【捐心呼籲】瑪麗醫院女病人急待換心續命　醫生指目前是移植黃金時間

社會 10:07 2022/05/25

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葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖。（資料圖片）

瑪麗醫院65歲女病人許佩蘭上月6日因急性心肌炎引發心臟衰竭入院，現需要緊急換心，目前為O血型移植名單首位，醫院及家屬呼籲捐贈遺體心臟（詳情即看【下一頁】）。葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖今日（25日）在一個電台節目表示，病人情況相當嚴峻，左右心都很弱，只能以體外裝置維持生命，心臟移植是最佳方案，亦是唯一能夠延續生命的方法，現時為移植的黃金時間。

黃加霖表示，院方為許佩蘭進行多項檢查後，暫時無發現導致急性心肌炎的特別情況，患者亦無感染新冠病毒。他指，許佩蘭現時可以進食及傾談，是最合適接受移植的時間，惟有機會在幾星期或幾月內出現併發症，形容目前情況「今日唔知聽日事」。

病人的丈夫盧先生在同一節目表示，太太沒有長期病患，生活作息定時，，無高血壓無糖尿病亦無長期服藥，惟今年清明節前後太太感到胃部不適，求診後發現心電圖異常，之後情況轉差，一直入住深切治療部。盧先生又說，很希望有家屬將離世人士的心臟捐出，為他與太太帶來希望，又說與太太都會懷著感恩的心情，回饋社會。

許佩蘭身高154厘米，體重42.9公斤，血型為O型，如果有體型相近的離世人士，不限男女，家屬都可考慮將心臟捐出。

65歲許佩蘭急需換O型血心臟續命，丈夫淚崩：我哋係初戀情人結婚40年（詳情即看【下一頁】）。

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責任編輯：李榮忠

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