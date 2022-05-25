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【大台改革】TVB藝訓班香港內地同步招生　曾志偉碌人情卡邀星級導師講課

娛樂 11:14 2022/05/25

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新一屆TVB藝員訓練班以香港及內地同步招生作賣點。

曾志偉自返回TVB任高層後，即成功與四大唱片公司破冰外，之後大力改革TVB節目及藝人培訓，當中有成功也有失敗，不過由此掀起電視台大戰，令香港演藝圈更熱鬧。

日前，TVB官方網站推出「2022年TVB藝員訓練班」招募廣告，新一屆有別於過往的藝員訓練班，以「首次香港與內地同步招生」作的賣點，希望招攬內地藝員。

報名條件為18歲以上、中五或以上學歷，語言能註明能操流利廣東話，上課地點為將軍澳電視城及廣州辦公室遙距上堂，截止日期為6月19日。

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誠邀金像獎導演主理

廣告中更提到由憑電影《十月圍城》獲得金像獎最佳導演獎的導演陳德森主理，曾志偉向來與陳德森關係友好，二人曾合辦慈善老人院，今次可謂碌盡人情卡。

除了陳導擔任主理人，還有15位星級導師包括羅冠蘭、鄧智堅、錢嘉樂、譚俊彥、袁偉豪、麥美恩、麥秋成、陳貝兒、鄧梓峰、林溥來（Patrick Sir），金像獎「最佳服裝造型設計」吳里璐、特技化妝師李穎陽、動作指導谷軒昭，以及導演及戲劇導師李頊珩和伊諾。

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其實，TVB曾於1992至1996年在廣州華南理工大學開設「內地藝員訓練班」，培養內地的藝員和電視製作人員，而學員在訓練後可於TVB電視工作兩年。

當中，TVB的華南理工「內地藝員訓練班」最有名的學員為何美鈿，曾參演《笑傲江湖》、《天龍八部》等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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