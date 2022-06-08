【升中面試】Band1名校旅港開平商會中學 2022年中一面試題實錄

九龍城區一直被譽為名校網，因區內名校林立，是不少家長的心儀中學，因此在學業成績達到標準外，一眾家長亦務求令子女在面試有優異成績。有小六生今年在中一自行分配學位獲九龍城區Band 1英中旅港開平商會中學，她分享了面試題目，分為中文、英文、數學3個部分，考驗學生語文水平，教育價值觀，以及心算能力。

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根據學校網頁資料，學校2022學年中一自行分配學位學額為50個，申請收生準則如下：

學業成績 40%

面試表現 30%

課外活動及服務 10%

獎項 20%

操行 B或以上

有小六女生今年在中一自行分配學位獲該校取錄，她分享面試題目，稱面試過程分3部分，中、英、數部分皆有涵蓋。第一部分面試生要先閱讀英文文章，然後作答文章相關問題。第二部分則是中文選擇題，有關問題要求考生選擇立場作答並給予解釋，最後部分則是數學心算題。

中文問題：

如果有一名考生作弊，應該給予懲罰小過或大過，或是應告知家長再作處理？

該名女生回答，應交給家長處理，因為家長才是最了解子女的角色，父母可以站在子女角度思考，再針對相關問題作教育。

位於何文田的旅港開平商會中學創立於1973年在公開試成績表現優秀，該校2021年DSE中，有學生考獲6科5**的成績獲中大、港大醫科錄取，125個畢業生中有91.2%達到本地學士課程最低入學要求（3322+2），是自2012年來第2好的表現，足有25人最佳5科考獲25分或以上，當中86%學生取得大學學位。而且學業體育並重，特別是田徑成績出色，多年來男子田徑都保持學界D1，表現僅次於男拔及喇沙。

旅港開平商會中學著重推崇英語教學，除中國語文、中國文學、中國歷史及普通話外包括通識、體育皆用英語作教學。另一教育重點是反思學習，旅港開平商會中學認為教授讀書技巧比操練考卷更有效，老師會要求同學各科做relfection（反思），每頁留空白處寫下學習的反思，了解甚麼好甚麼要改進。

學校特別看重生涯規劃，從中一開始便會開始有關規劃，讓學生從小了解自己志向，從而更有目標學習，例如學校會舉辦職業日，邀請校友及家長作職業分享。旅港開平商會中學過去幾年成績不斷進步，在2015及2017年更分別有兩位同學獲行政長官頒授香港卓越獎學金，到英國有名的大學升學。

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責任編輯：王明芳