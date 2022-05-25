【自助餐情報】會展薈景餐廳環球美食自助餐　嘗英式威靈頓牛柳及美式慢燒特級牛肉

▲ 灣仔薈景餐廳於6月1日起推出「嚐味之旅2.0—經典再現篇」自助晚餐，帶來多款糅合經典和創新的美饌佳餚，包括黃金蒜酥焗羊鞍。(餐廳提供)

港鐵會展站開通，帶旺附近的餐廳，位於香港會議展覽中心（簡稱「會展中心」）的薈景餐廳亦成為近期的人氣食肆。去年餐廳首推的「嚐味之旅」將載譽歸來，由6月1日起再推「嚐味之旅2.0—經典再現篇」自助晚餐，帶來多款糅合經典和創新的美饌佳餚。

是次自助晚餐更首度聯乘本地歷史悠久的椰子糖品牌—甄沾記，以椰子產品入饌的鹹甜美食，創作出獨此一家的懷舊味道，椰子控千萬不能錯過。

「經典再現」自助晚餐以不同國家的傳統菜式為靈感，糅合經典元素，配以創新烹調手法，饒富心思。自助晚餐以烤肉站揭開序幕，每天輪流供應三款不同的肉類菜式，當中包括：採用乾式熟成技術、讓肉質更軟嫩的美式慢燒特級牛肉，裹上酥脆鹹蛋黃粒的黃金蒜酥焗羊鞍，以及一反傳統的英國名菜--威靈頓牛柳拼煙鴨肉等。

還有備受歡迎的環球海鮮凍盤，包括：加拿大波士頓龍蝦、紐西蘭青口、麵包蟹及海螺等，都是一眾海鮮迷不容錯過的菜式。此外，餐廳亦提供不同種類的刺身，包括紅蝦、帶子、三文魚、油甘魚及八爪魚。

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注重健康的客人可以選擇由廚師精心炮製的有營沙律吧，例如泰式柚子海蝦沙律配焦糖汁、花果燒蜜桃煙鴨沙律及燒紅菜頭芝士合桃沙律。其他廚師推介包括各種西式熱盤食物，如燴羊膝、牛油煎海鱸魚及三式焗蠔。

自助晚餐亦提供正宗馬來西亞風味的喇沙麵檔，選用上乘香料、蝦醬和新鮮椰奶烹調而成的海鮮高湯，鮮香惹味，食客更可自由配搭不同種類的配料，包括魚餅、海蝦、青口、小墨魚和雞絲等，讓人一試難忘。

是次自助餐的另一主角，是用甄沾記產品創作的多款菜式，包括椰子咖喱蝦、印尼燒豬頸肉等，濃稠馥郁的椰子產品與菜式相得益彰。

此外，廚師團隊亦巧妙地運用甄沾記的產品，為傳統甜品注入新元素，以嶄新手法炮製出味道細膩而富層次的甜品，如腐乳芝士餅及鹹蛋黃焦糖椰子慕絲蛋糕等。

最後，自助晚餐以多個經典甜品劃上完美句號，包括意大利式軟芝士餅、法式拿破崙配時果、布朗尼蛋糕及朱古力心太軟等，為味蕾帶來無法抗拒的享受。

於推廣期間，顧客凡追蹤薈景官方Instagram帳號，即場上傳一張於薈景自助晚餐的照片至個人Instagram 及標註薈景 congressplus_hkcec，便可免費獲得期間限定「港式紅豆冰」一杯。

薈景

地址：灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四樓

查詢：2582 7250（或Whatsapp 6020 3235）

自助晚餐時間：星期五至日及公眾假期，晚上 6 時 30 分至 9 時 30 分

價錢：成人728元、長者628元、小童428元(另加一)

記者：招美寶