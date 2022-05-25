【幼校爆疫】何栢良：學校傳播風險較低　惟學童染疫可致急性腦炎籲快打針

▲ 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

新變種病毒證實進入社區，本港昨增250宗個案，其中4宗個案均與中環蘭桂坊酒店群組相關，包括1名39歲男警，與65歲染疫男住客相關，以及3宗與64歲染疫女住客同時段到訪太古城麥當勞的個案。即看：【下一頁】

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）接受電台訪問時指，本港每日新增個案維持約200宗，有關數字自放寬社交距離措施後未見有明顯反彈，亦沒有出現大型群組，形容情況符合預期。

他說，本港的措施已逐漸復常，雖然邊境有嚴厲的措施，但亦難以完全阻截有輸入個案流入社區。而太古城三期麥當勞群組衍生第2或第3代傳播，也是預期之內，指如同樣是涉及Omicron變種病毒，而非出現很大的基因變異，即使爆發小型群組個案都無所謂，相信重症風險不會特別增加。

另外，九龍塘羅福道的St Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園昨增6宗個案，涉上下午班使用同一課室的5名學生及1名教師，不排除課室內有傳播，衞生防護中心要求涉及2班學生即日停課至本周五，影響約60名學生。即看：【下一頁】

何栢良說，學校出現傳播的風險較社區或家庭低，但由於很多幼稚園學生仍未打針，又提醒家長在第五波疫情，有數名未接種疫苗的染疫兒童，短時間內出現壞死性腦炎；另舉例指台灣近日亦呈報6宗類似個案，當中有5名幼童死亡，認為家長應要平衡風險，盡快安排子女接種。

至於特首林鄭月娥昨日表示，第三階段防疫措施或於6月30日前放寬，但任內不會再放寬外防輸入措施。何栢良則認為放寬與否是港府的行政決定，但認為要考慮香港是否可以迎接「後疫苗浪」，指本港接種兩針疫苗的比例已是8成以上，雖然如進一步放寬或調整會增加輸入個案，亦有可能會出現Omicron變異病毒株其他分支。

不過，他強調現已有逾180個國家或地區已經放寬，並被不同Omicron變異病毒株入侵，但它們的重症及死亡都沒有上升，認為放寬外防輸入措施會對疫情沒有很大影響。

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責任編輯：郭詩詩