【食肆爆疫】上環星月樓員工疑無開鮮風機　源栢樑指洗手間抽風系統亦有問題

▲ 餐飲處所換氣量工作小組主席源栢樑。（新聞處圖片）

上環星月樓爆疫，導致73人感染，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會指，上環星月樓鮮風量不足，疑因洗手間通風系統故障及員工疑當時並無開啟鮮風機，導致當日空氣流通情況未如理想，當有「超級傳播者」就有機會出現大規模爆發。餐飲處所換氣量工作小組主席源栢樑指，酒樓已委託承辦商處理問題，小組在場視察發現酒樓鮮風機的操作指示燈藏在天花板，如果無啟動或故障，員工亦較難察覺。

源栢樑指，小組亦發現酒樓的洗手間抽風系統有問題，調轉了氣流，將外面的空氣抽到室內。源栢樑表示，如果食客到食肆時感到侷促，要格外留意；呼籲餐飲業界檢視通風系統，確保運作正常，要留意風口有否阻塞，做好維修保養，確保有足夠鮮風供應並可平均覆蓋所有地方。

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責任編輯：李榮忠