【自製Portfolio】小一叩門面試最後準備　3個免費Apps自製精美Portfolio無難度

▲ 3個免費apps自製Portoflio，應付小一叩門面試。

2022至23學年小一統一派位將於6月1日公布結果，相信不少家長正為子女準備叩門面試；而近日多間直資及私立小學亦開始展開2023至24學年小一招生。Portfolio是必備的文件，可算是學校對孩子的第一印象，而Portfolio的排版，其實可以用手機Apps處理，操作簡單，如果排版排得整潔清晰，相信都有助「加分」。

近年Portfolio成為報讀小一的必備文件，特別在疫情下，Portfolio的角色更為重要，因有些學校將首輪甄選，改為遞交Portfolio及拍片等，過往亦有公司以製作精美Portfolio作招徠，惟收費數千起跳相當昂貴。

事實上，不少學校都強調，Portfolio毋須過分注重排版包裝，亦會限制頁數，因此家長需要構思的，是如何在短短數頁紙中展示到孩子的才能，留下好印象。家長可以試用以下3個手機Apps，簡易地完成Portfolio，為孩子做好準備。

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1. Adobe Express

這是一個免費應用程式，可以用email註冊，亦可利用facebook或Google快速登入，不過如果本身沒有Adobe帳戶，都要花時間註冊先可以用。雖然有付費版本，但免費方案已包含大部分功能。其特色是有內建漂亮的圖庫，亦有不同的設計樣板，當中包括「resume」（履歷表）。

另外可以使用搜尋功能，搜尋「Portfolio」亦有大量範本可以直接套用，並可快速修改文字、切換不同配色和字型效果，切割成合適的圖片大小，節省了排版和尋找素材的時間，操作亦簡單。

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2. Pic Collage

App內的指示清晰，而且可以一次過匯100張或以上照片。家長可以挑選適合的照片排版，亦可以即時用手機拍攝照片，有多種版型作拼貼組合，可以加字加框，亦可以改變背景顏色、加上貼圖等。而且輸出的圖檔高畫質，方便打印。不過，這個App試用3日後就要收費，如果不想付費，就要趕在3日內完成。

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3. Canva

這也是免費App，有超過6萬個範本、2百萬張圖片及700種字型，讓家長可選擇到最合意的設計，改一改圖片和文字就完成。程式亦支援多種尺寸版面設定，可以直接使用A4尺寸排版。不過，在儲存時若選圖像檔案（jpg / png），會較容易失真，家長可以先儲存成pdf檔案，再轉存其他檔案，解析度會更好。

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製作Portfolio重點

前喇沙書院副校長趙榮德（趙Sir）過往接受TOPick訪問時，曾分享家長製作Portfolio的常犯錯誤，包括照片上沒有主題，部分過於生活化，例如相中有路人出現、男生沒有穿有衣領的上衣等，或會影響學校對孩子的印象。

趙Sir亦提到，單單用照片，無法表現孩子有能力、實力和潛力的一面，故建議應有老師等第三者專業的簽名及評語，

家長說自己孩子好不足夠，老師的簽名和評語才有説服力。

對於有些家長誤以為製作Portfolio愈多頁愈好，趙Sir稱，一份Portfolio 5至6頁已足夠，每頁紙表現一個主題，配合需要面試學校的特色。以下為趙Sir建議的每頁概要：

封面：孩子的名字、照片，以其精彩習作為背景

P.1 個人資料：興趣、喜愛人物、書本、就讀的幼稚園等

P.2 活動：參加過的課外活動、興趣班、獎項等

P.3 支持人與物：推薦信、成績表、證書等

P.4 習作篇：圖畫、書法、相片

P.5 生活篇：活動照片如運動、與父母遊玩、參加親子活動等

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責任編輯︰林愛娜