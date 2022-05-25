【國家安全】薛永恒：今年底就訂立《網絡安全法》進行諮詢　未有政府部門系統遭外國禁用

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，香港目前未有針對關鍵基礎設施的法例，政府正計劃立法加強網絡安全，擬於今年年底就立法進行公眾諮詢。（梁偉榮攝）

創新及科技局局長薛永恒，今日在立法會回應議員質詢時表示，香港目前未有針對關鍵基礎設施的法例，政府正計劃立法加強網絡安全，擬於今年年底就立法進行公眾諮詢。

保安局副局長區志光透露，當局期望透過訂立《網絡安全法》，為關鍵基礎設施建立防範體系，同時制訂網絡安全計劃，定期作出網絡立法評估和進行演習等。

提出口頭質詢的立法會議員吳傑莊關注，近年外國政府向中國政府實施制裁，企圖影響中國政府及相關機構的運作，擔心香港亦有可能受到影響。

薛永恒指，特區政府密切留意國際網絡威脅，政府有就網絡安全制訂內部政策及指引，資科辦亦會定期進行遵從審計，目前未有收到有任何政府部門報告，指其系統被外國禁用或斷供。

他又強調，政府會透過不同來源採購，又提及國家發展一日千里，透露當局有採購包括華為、聯想等國產品牌。

工聯會議員陸頌雄則建議，當局可於現階段試用國產、港產或開源系統。薛永恒回應指，選購產品時已考慮風險，包括服務穩定性、公共安全和國家安全。

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記者：胡偉明