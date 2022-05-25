【規管眾籌】許正宇：正就規管眾籌進行檢討　擬今年第4季公眾諮詢

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（梁偉榮攝）

財經事務及庫務局局長許正宇指，目前未有法例或部門專立處理網上眾籌，政府正就規管眾籌進行檢討，加強眾籌活動的透明度和問責性，以防範違法行為和加強保障公眾利益，計劃在今年第4季進行諮詢。

他強調，無論在線上或線下，進行任何資金籌集時必須守法，執法部門會按實際情況，密切監察活動性質和資金運作情況，並對違法情況依法嚴肅處理。

許正宇今日在立法會回應議員質詢時指出，警方在過去3年，多次就有人涉嫌將眾籌所得款項用作非法洗黑錢、欺詐等，展開拘捕行動；被捕人士涉嫌將眾籌所得款項，用於與聲稱目的不同的用途，例如個人購物、投資或娛樂等，或偽冒社福或教育機構等。

他又指，在線下進行籌款前，必須取得由社會福利署署長，或民政事務局局長所發出的許可證，而當局亦已加強行政措施。

保安局副局長區志光則透露，在涉及「黑暴」案件中，有3宗涉嫌違反《港區國安法》，懷疑以網上眾籌取得資金危害國家安全；亦有5宗涉嫌挪用眾籌資金，干犯洗黑錢、欺詐或盜竊罪。

工聯會議員陳穎欣表示，「612基金」等多項眾籌活動，涉嫌違反《港區國安法》，關注警方國安處日後會否參與審批。許正宇回應指，由於眾籌活動涉及多樣性，當局進行檢討時，亦會觸及由哪個部門處理的問題，正爭取在今年第3季完成內部研究，第4季提出公眾諮詢文件。

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記者：胡偉明