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【基本法測試】楊潤雄：首輪教師《基本法》測試及格率逾70%　今年度不會加開多一輪測試

政治 12:51 2022/05/25

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教育局局長楊潤雄。（梁偉榮攝）

由下學年開始，公營學校的新聘常額教師，必須通過《基本法》測試。教育局局長楊潤雄透露，教育局在今年1月舉行第1輪測試，有4200人出席，當中逾70%人取得及格成績。

他又指，因疫情推遲到本月21日舉行的第2輪測試，有9100人報考，出席率約80%，當局正加緊處理批改和核對，目標本月底或下月初向考生公布成績。

楊潤雄指出，當局早前已清楚表明，第2輪測試是本年度最後1輪測試，而該輪測試因疫情推遲舉行後，亦重新開放接受申請，並加開試場接納所有申請，相信欲轉換工作環境的教師，已有足夠機會考慮是否參加測試；兩輪測試一共接納14,500名申請人，共有11,410名考生應考。

他又提醒，在早前由公務員事務局舉行的《基本法》測試，以及今年6月舉行的《基本法》及《港區國安法》測試中取得及格成績，同樣合符有關要求，相信學校不會在招聘上遇到困難。

民建聯議員張國鈞指出，日薪代課、以英語為母語等教師，現階段並未需要符合有關要求，關注當局會否擴闊實施範圍。

楊潤雄回應指，當局在完成2輪《基本法》測試後會進行檢討，包括考核模式、內容，以至適用的學校和教師範圍等，例如會逐步擴大至涵蓋直資學校、獲資助的幼稚園等，以及日薪代課教師等。

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記者：胡偉明

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