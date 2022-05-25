【網購騙案】今年首4月網購騙案增逾37%　飲品成高危貨榜首位

▲ （警方圖片）

今年首四月共接獲2,552宗網上購物騙案，數字比去年同期1,859宗大幅上升37%。警方今日（25日）表示，近日接報的貨品還有維他命丸 、香水、單車、折疊洗衣機、貓砂、模擬試題，甚至假名錶，呼籲市民精明分辨假網店。

警方「CyberDefender 守網者 」專頁，逢星期三公布最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，排首名的是「飲品」，「手袋」及「演唱會門票」有上升，第二位是「手袋」，第三位是「演唱會門票」。

今期高危貨品排行榜

飲品

手袋

演唱會門票

相機配件

榴槤

玩具模型

餅

貨幣兌換

鞋

牛扒

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責任編輯：余思嵐

