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【Stephen傾】蟲草大王任陳志雲節目嘉賓　陳恩德憶亡妻當年陪過低潮

娛樂 12:03 2022/05/25

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陳恩德分享人生經歷。

視后李佳芯（Ali）於2021年底被拍到與「蟲草大王」陳恩德酒店見面而傳出緋聞，事後二人均否認此事。

之後，又爆出Ali與陳恩德秘戀逾1年，之後Ali發文澄清，更落閘表明不會與陳恩德有任何發展關係的可能，與「蟲草大王」劃清界線。

曾與視后李佳芯（Ali）傳緋聞。

隨後陳恩德亦因Ali公開落閘而令他更為公眾認識。最近他獲邀到陳志雲的YouTube「志雲頻道」做嘉賓。

他大談自己曾歷人生低潮破產後，再逆轉人生開拓商業王國的經歷，當中更罕有提及亡妻當時對他不離不棄的往事。

投資失利變破產

陳恩德透露第一桶金是靠炒股票。他20多歲時到金融公司學炒股票外匯，並承認當時得心應手，那段時間發展得不錯。

可惜好景不常，亞洲金融風暴令他欠債數百萬導致破產，失去所有金融牌照，他說：「一兩年之間搬咗7次，好似遊牧民族，中間公司有好多人嚟收數，唯有漏夜搬，加上當時我已經冇晒現金，所以嗰段日子真係幾恐怖。」

談到當時有沒有對自己失去信心及覺得絕望，陳恩德說：「唔係諗有冇信心，嗰陣時係諗點生存，點樣去保住先，啱啱搬完第2日又收到張字叫我交訂金，就要我搬走，記得嗰日喺間房喊，唔明點解要做到咁絕情，但嗰陣我真係抵死，輸得太盡。」

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幸有亡妻陪伴左右

他又指當時幸好未有小朋友，只得一個傻婆跟着他，亦就是其亡妻，對他依然不離不棄：「她沒有怨言，是傻㗎嘛。佢係你去邊，就跟住你行，瞓地下就陪我瞓地下。」

隨後，他決定破產後，沒有留下任何東西：「記得破產之後攞住20蚊兩公婆去行街，嗰下反而輕鬆好多。」

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學做藥重新出發

最終陳恩德用了５年時間除了基本生活支出外，便用來還債，而當時亦開始學做藥，受董建華建議的中藥港啟發而加入藥業由學徒從低做起，從而學習很多東西，亦認識很多不同的人，擴闊其人脈。

後來他更靠代理中藥板藍根而再度致富，並成立仍志集團，最近又做回老本行推出「蟲草19」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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