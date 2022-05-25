【靚太廚房】夏日消暑特飲蜂蜜話梅鹹青檸梳打　6種材料低成本製作解渴又解膩

▲ Bella媽分享蜂蜜話梅鹹青檸梳打食譜。

夏日炎炎想解渴，卻不想喝汽水及珍珠奶茶？全職媽媽Bella在Facebook專頁「許許與小Bella」分享了自製的夏日消暑特飲「蜂蜜話梅鹹青檸梳打」，低成本之餘又可以消暑下火，解渴解膩。

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材料（份量隨意）：

小青檸 話梅或話梅肉 泰國青檸 薄荷葉 蜂蜜 梳打水

Bella媽指市面上多數是泰國青檸，這種小青檸都是偶爾在街市生果檔或菜檔才可見到，如果沒找到也可用泰國青檸代替。

做法：

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1.先把青檸洗淨，洗淨後要徹底抺乾身，不要有水份。於中間切開，但不要切斷，然後放入一夥話梅肉。

2.另備一個玻璃樽或食物盒。先前條件是用滾水淥遍內部去菌，再徹底放乾身。然後把青檸話梅放入，封好蓋子，放入雪櫃待7-10天，期間不要打開蓋子。

3.醃好的青檸話梅會變色變軟，不用額外加鹽及水，純粹以話梅去醃，已做到「鹹甜酸」，鹹味同時也不會太「heavy嗆喉」!

4.準備好各樣材料於杯內，包括醃好的鹹青檸話梅，鮮薄荷葉，泰國鮮青檸，倒入凍梳打水或紅茶，也可加冰，最後加入蜜糖搞拌即成。

除咗鹹青檸同話梅，仲有鮮薄荷葉同蜂蜜，加埋梳打水做底，其實也可以加紅茶底，又是另一番風味，酸酸咸咸甜甜，超解渴解膩，成本又低！

同場加映 雙檸話梅氣炸雞翼

▲ 雙檸話梅氣炸雞翼。（圖片獲許許與小Bella授權轉發）

Bella媽表示鹹青檸、話梅、雞及魚的味道「好夾」，大家可以試用鹹青檸及話梅加少少味醂來醃雞中翼，再氣炸，非常入味，食前再加入青檸汁。

以上內容及圖片獲「許許與小Bella」授權轉發。

資料提供：「許許與小Bella」Facebook專頁

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責任編緝：蕭雅文