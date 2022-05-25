【美食速報】韓烤店聯乘本地漫畫家打造「漫」遊打卡熱點　生日可享75折優惠+午市任食放題低至$148

▲ 平昌韓烤店聯乘兩位著名本地漫畫家林祥焜及甘小文，創作充滿香港本土特色以及韓國街頭文化的壁畫，一邊吃韓燒，一邊打卡，一樂也。

香港本土特色+韓國街頭文化，會有何撞擊？當然是創造了一個新的打卡熱點。平昌韓烤店為慶祝開業九周年，特地聯乘兩位著名本地漫畫家林祥焜及甘小文，創作充滿香港本土特色以及韓國街頭文化的壁畫，為韓烤店帶來全新面貌。餐廳每個角落都有不同的畫作，食客可以慢慢欣賞兼瘋狂打卡。兩位漫畫家除了保留一貫幽默可愛的作品風格，同時亦加入韓風色彩，讓食客感覺猶如置身韓國，權充偽旅遊。

壁畫畫作細緻描繪平昌韓烤店的各種經典韓風美食，以及著名韓星、香港與海外經典人物、話題人物、電影情節等等，當然不少得兩位漫畫家的自畫像。食客可以一邊品嘗美食，一邊「認出」各位大人物。細味畫作，交流共鳴。

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平昌韓烤店的主廚是正宗韓國人，擁有多年的烹飪經驗，旨在將韓國特色美食帶到香港，讓食客嘗到正宗的韓國料理。而且餐廳有過半數的員工亦是韓國人，加上背景長期播放著韓文流行曲；環境的擺設和餐桌亦是韓國街頭風設計，抽氣系統保留原始的抽管模式，整個環境及氣氛彌漫著滿滿的韓國風情，讓食客仿如置身於韓國老街，親身感受韓流文化。

餐廳有多款韓式美食，包括肉類、海鮮、前菜、炸物和料理等，以放題形式供食客自由選擇。由即日起，午市放題平日（星期一至五）只需每位$148，就能品嘗各款正宗韓式料理。晚市則特設「大君御膳」和「世子御膳」兩款套餐，「大君御膳」套餐任食50款食材，而「世子御膳」套餐包括上等食材如：醬油蝦無限量供應。壽星仔女於生日當天及前後3天來平昌韓烤店慶祝，更享75折優惠及免收切餅費。

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午市放題

（星期一至四）成人每位$148／（星期五六日）成人每位$158

晚市：大君御饍

（星期一至四）成人每位$218／（星期五六日）成人每位$238

晚市：世子御饍

（星期一至四）成人每位$298／（星期五六日）成人每位$318

*3歲或以下小童免費、65歲或以上長者有優惠

編輯：葉翠華