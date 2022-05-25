【梅艷芳】「梅艷芳」商標案電影公司申剔除　官提醒梅啟明聘請律師否則「只會孭到一身訟費」

▲ 梅啟明今到高等法院應訊。（林育慧攝）

已故歌手梅艷芳胞兄梅啟明，早前入稟聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標，指製作電影《梅艷芳》的安樂影片有限公司侵犯商標，要求賠償，案件今（25日）於高等法院作指示聆訊。法官指安樂一方擬申請剔除梅啟明之申請，基於其已註册商標與電影無關。梅啟明則要求押後申請法援，法官表示法例已清楚列明，提醒梅啟明聘請律師處理，否則「只會孭到一身訟費」。

原告梅啟明；答辯人安樂影片有限公司。梅啟明於2021年12月初入稟高院，案件轉介由專責處理侵權案的法官陸啟康處理。

答辯一方表示已呈交剔除原告訴訟申請，基於原告沒有任何理據提出訴訟。法官向沒有代表律師的梅啟明解釋，答辯人申請剔除訴訟，基於原告聲稱持有3個註冊商標類別為金屬品及珠寶，與電影並沒有關係，故不能以其他註冊商標作興訟。至於原告稱另持有註冊商標屬貨物及服務，屬出版類別，惟申請仍未獲批准。

法官指侵權官司須以已註冊及已列入名冊商標提出興訟，若未正式註冊及以無關的註冊商標訴訟，並沒有勝算機會，故此答辯人提出剔除官司申請。

梅啟明則指官司「受外間及媽媽壓力而無法處理」，加上未有準備，要求押後案件3個月。法官強調押後需要原因，並認為案件應盡快處理，法官指現時「問你有乜理據你答唔到，3個月後都答唔到」。

梅啟明表示已註冊「梅艷芳」，中英文名稱均不能使用。法官則指並非中英文的問題，「要註冊商品，註乜商品告乜商品」，法官指珠寶與電影是兩回事，似乎類似的出版類別仍未註冊，法官強調法律已清楚列明。

法官問及梅啟明有否打算聘請律師，否則押後案件3個月，屆時仍沒有律師代表，只會浪費法庭時間。法官問及答辯一方能歌星名字能否註冊，答辯一方表示只關注原告表示已註冊的類別14（即包括金屬品、珠寶、手錶及假珠寶等）。

法官表示會給予原告最後一次機會聘請律師，將案件押後兩個月。梅啟明表示打算申請法援，認為兩個月時間並不足夠，並表示早已申請註冊，未獲批准亦與他無關，並稱會傳召商標註冊人。

法官重申法例已清楚列明，指原告「唔係註嗰樣，如果個個都咁，註一個得啦，你註一個，乜都可以用，使乜註冊物品」。

法官表明自己是專責處理商標案件，原告不聘請熟知商標的律師，只會浪費時間及訟費，無了期押後，對他亦沒有好處。法官指若原告聘請的律師，能夠提出合理訴因便可以處理，遂將案件押後至7月25日，處理答辯人剔除訴訟申請，並提醒原告盡快處理，否則「返嚟只會孭到一身都係訟費」。

梅啟明早前於入稟狀指出，答辯人於2021年11月12日在香港上映電影《梅艷芳》，而原告於2004年11月24日起，持有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標註冊，屬類別14，即包括金屬品、珠寶、手錶及假珠寶等，並於2018年遞交防禦商標，類別包括9、16、18、25、35及41，覆蓋保障範圍包括影音光碟、文具、內衣、音樂及電影等。據入稟狀附件顯示，狀況屬已經審查及獲發首份審查報告。



原告指答辯人在未獲原告同意下，使用有關商標，要求法庭頒令禁制答辯人繼續侵犯原告人的商標，並須交出所有侵犯商標物品及作出賠償。

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記者：林育慧