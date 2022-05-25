【滋補食材】港人收藏花膠42年變血燕色　消委會教分常見花膠品種

▲ 有網民日前分享家中收藏42年的花膠相片，表示似「血燕顏色」。

不少人喜歡收藏乾貨食材，日前有網民就分享家中收藏的花膠相片，呈深褪色狀。網民表示該批花膠已存放了42年：「舊老花膠好似血燕顏色」，一時引來網民熱烈議論，有人質疑是否仍可食用，也有網民好奇為何花膠會變如此深色。

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據Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」，有女網民周一（23日）發帖並上載照片，展示家中收藏的老花膠：「屋企人話擺佐（咗）42年老花膠」，並標註「舊老花膠好似血燕顏色」，點擊睇下圖：

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事主在帖文下回應網民提問，表示這些花膠是家人在42年前「行船」時買回來。而她又指家中另有一批花膠已擺放了40年，經多次換水及浸泡3日後就變白：「隔水蒸25分鐘左右，再用凍水浸佐（咗）3日，換水6次左右。」

帖文引來網民議論紛紛，有人好奇提問：「仲食唔食得㗎？」、「其實放咁耐佢增加左（咗）咩營養價值？」、「花膠化石？」、「成日都好想知啲老人家點解買完唔食」，點擊睇更多留言：

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花膠又稱魚肚，是用魚鰾製成的食品。本港常見花膠分成不同種類，消委會曾引述香港海味雜貨商會代表麥澄波，講解選購花膠的技巧。

麥澄波指，一般以體型較大的魚類的魚鰾來製成花膠，產地主要位於印度洋的國家及地區，如印度、巴基斯坦和非洲，其次是中南美洲如阿根廷、委內瑞拉等。

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廣肚：

以鰵魚的花膠最具代表性，售價可達每斤萬多元至二萬多元。如是金錢鰵（又稱黃唇魚）製成的花膠，價格更隨時會高達每斤數十萬元以上。

鴨泡肚：

大的每斤可售5,000多元，大約有2至3隻，小的每斤2,000元左右，約有10多隻。

扎膠：

較具代表性的是大黃花魚的扎膠，售價每斤約4,000多元，約有8隻。

鱔肚：

每斤約1,000元左右。

劣質花膠：

「波板」花膠：將一些平價的薄身花膠浸透後，用多塊加工壓製，令其外觀變得完好再以較高價出售。

「花心」花膠：花膠因在曬製過程中處理不好，外乾內濕，以致內裡的肉腐化，呈蛋黃形。

花膠如何分「公」「乸」 ？

麥澄波指指，市面所售花膠約四分之一是公，四分之三是乸，但強調不是所有花膠種類都能分辨公和乸。

假如部分品種可分「公」、「乸」，有以下分別：

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責任編輯：羅嘉欣