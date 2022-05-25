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【RISE】ANSONBEAN拍新歌MV喪操肌　狂跳26小時攰到暈陀陀

娛樂 13:01 2022/05/25

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ANSONBEAN拍MV挑戰不可能，喪操曬肌狂跳26小時攰到跪地暈陀陀。

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）最近為拍攝新歌《RISE》MV連踩26小時，由日出開始熱身運動、體能訓揀、器械操肌、打拳、武術、九節鞭。

至指攝第二天日出時開始拍跳舞部份，連一向精力旺盛的ANSONBEAN都「投降」，導演嗌cut收工後，他立即累到跪在地上，雖然體力透支但他非常滿意：「呢首歌就係要挑戰不可能！」
 
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在新歌MV裡，ANSONBEAN為友報仇，苦練武術，潛入敵方將壞人打到落花流水，鏡頭前結實肌肉，身手敏捷，鏡頭外他操練了很長時間。

ANSONBEAN指新歌《RISE》歌詞是講「挑戰不可能」：「細個有學武術，亦好鍾意睇動作片，所以想將武術加入MV。其實自問未完全ready ，諗住練多啲到暑假先拍，不過就係想『挑戰不可能』，無人會知幾時係完全ready，唔好諗咁多，將呢刻真實呈現畀大家睇。」

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吊威吔即醒神

當日早上7時開工，ANSONBEAN提早起床在家裏做運動熱身兼去水腫：「諗住上鏡靚仔啲，喺屋企早啲起身做workout去水腫，點知去到拍攝現場要影我操練，拍咗四個鐘，到下午我開始暈陀陀，狀態比較差，於是趁轉景布置時瞓咗一陣。」

急叉半小時後回復狀態，不過最令他醒神是吊威也：「本來個人渾渾噩噩，但吊威也一戚住條底褲位，嘩，醒晒！」全日體能挑戰後，他笑言由早上大隻仔，收工時已變成細隻仔。

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拍對打不斷NG

連場打鬥，最困難是土地問題，ANSONBEAN謂：「練習九節鞭要好大空間，唔可以喺屋企練，好驚揈傷人和打爛燈，嚟到拍攝場地才夠大夠高空間，先可以盡情練習。」

至於另一個難度是拍對打戲：「有一個動作我用手撳地起腳翻筋斗同時踢倒一個人，力度要掌握得好好，太細力翻唔到筋斗，太大力又會踢傷人，NG咗幾次。」

轉眼天光，開始拍跳舞部份，ANSONBEAN與十位舞蹈老師配合不同角度和燈光氣氛，重覆跳十幾遍，直至導演嗌「cut收工」，長達26小時拍攝終於結束，ANSONBEAN體力透支跪在地上喘氣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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