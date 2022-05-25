【日日媽媽聲】新手爸抱B手震差點跌BB落地　洪永城享受換屎片哄B女兒睡

▲ 洪永城分享湊女心得。

38歲洪永城（Tony）與34歲太太梁諾妍去年7月成婚，12月誕下女兒「洪寶寶」Amber，，轉眼間女兒已經4個多月大。

昨晚（5月24日）播映的TVB節目《日日媽媽聲》，找來洪永城這位新手Daddy分享湊女經，Tony表示第一次抱愛女的時候，差點跌了女兒落地，另外Tony頗享受為女兒換尿片，當中他笑言：「接觸過BB的便便，簡直想Embrace(擁抱)它。」

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新手爸爸蝦碌

說到寶貝女Amber跟他十足餅印，連太太梁諾妍也以「洪永城扮女仔」來形容，對此洪永城說：「只可以話我基因好強大，女兒出到街不會迷路。」Tony續說由於女兒一出世已經好似他，笑言要經常安撫太太，他說：「太太有點不開心，她陀女10個月咁辛苦，生出來居然似我。」

Tony坦言第一眼見到愛女時感動之餘，亦覺得好驚，他解釋：「她出來後有點特別，令我有點害怕，因為她的頭很尖，我問醫生沒事呀嘛?原來她好想擠出來，他說這是正的。」

之後主持人陳凱琳問Tony湊女時，有甚麼「蝦碌」事情分享，此時Tony即說：「差點跌了她落地。」Tony續說：「你們不會明白，男士始終沒抱過BB。第一、二次抱女兒時，當時我旁邊有張梳化，首先男士一開始抱時有點抗拒，很怕會跌落地，經常幻想跌了落地怎算好呢?幾大穫吧。」

▲ 洪永城跟一眾媽咪級藝人分享湊女樂。（影片截圖）

Tony憶述當時手開始震。幸好有張梳化在旁，他說：「她郁一郁，我又跣一跣，當然扶得住啦。」

分享完湊女經之後，Tony要回答主持的問題，透過計分法看看他是否滿分爸爸，從Tony的答案裡，看得出他是盡責的爸爸。

▲ 洪永城跟梁諾言於去年7月結婚。（取自instagram）

替女兒換片

當問到是否經常陪太太睇育兒書時，Tony即說：「只有我看，她沒有看。」問及是否幾累都會陪BB唱歌仔或看故事書，Tony即笑說：「現在暫時不需要，但我會哄她睡著之後，我才睡覺。」，睇得出他湊女不假手於人。

另外，Tony會替女兒更換有「便便」的尿片，他說：「其實真的不困難，(不抗拒?)，我不抗拒，亦沒法去抗拒，接觸過後簡直想Embrace（擁抱）它。」

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廿四孝爸爸

此外當女兒爆喊時，Tony有信心於5分鐘內氹掂女兒，他說：「因為有一個動作是有幫助，我常常拍她的腳和大腿，已經試過不同部位的靈敏度，拍她的腳可以令她平靜下來，所以應該做得到。」

最後問及會否在女兒面前表達對太太的愛，包括親吻和擁抱，Tony覺得這是一件好事，他說：「因為表達愛意和感謝，亦是教導小孩子的一種方法。」看來Tony這位新手爸爸真的不錯，無論起居飲食和性格的培育，對女兒也照顧有加。