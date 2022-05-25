【親子閱讀】香港公共圖書館60周年7大活動　主題裝置+館長精選60本電子書

▲ 香港公共圖書館踏入60周年，推出一連串活動慶祝。（香港經濟日報資料圖片）

香港公共圖書館陪伴港人60年，近年致力推廣線上線下館藏啟發市民創意，並探求更多知識。藉著今年公共圖書館60周年，特意推出「閱讀 / 生活再發現」（life/LIBRARY）主題閱讀推廣計劃，鼓勵市民重拾讀本，以閱讀創造生活的多種可能。

圖書館首浪推出7大閱讀活動連繫讀者，包括：SENZA無伴奏唱作主題曲《圖書匣子》、「/L」主題裝置、「館長精選六十本電子書」、「與作家會面」講座系列，「4．23世界閱讀日創作比賽」——「書香滿溢 • 喜閱六十」結果公布、古典今情講座系列，以及「60種閱讀人生」60周年主題短片。

▲ 香港公共圖書館60周年的「閱讀 / 生活再發現」主題裝置。（主辦單位提供圖片）

3個圖書館設「/L」主題裝置

閱讀不是靜態，書本與生活的關係互動，彼此補足。人生的問題，書本不一定能夠送上答案，卻能啟發我們，擴大創作潛能。「/」Slash代表閱讀連繫生活的不同面向，亦帶出圖書館作為連結讀者與閱讀的平台，透過豐富的館藏和多元化活動，讓讀者將閱讀融入生活當中。

由即日起至7月31日，香港中央圖書館、油蔴地公共圖書館及調景嶺公共圖書館設立「/L」裝置，以突出「閱讀 / 生活再發現」主題，並即場推廣館長選書。

▲ 大會邀得香港無伴奏合唱樂團SENZA，為60周年活動創作兼主唱主題曲《圖書匣子》。（主辦單位提供圖片）

館長精選60本電子書

由逾40位館長撰文分享的「館長精選六十本電子書」活動，涵蓋7個生活題材，包括個人成長、家庭、愛情、工作、創意、哲學和繪本，當中更不乏深受讀者歡迎的書籍。多位館長以短文分享讀後感想連繫讀者，以第一身視角把心神領會融入生活中，邀請大家線上細閱，詳情請【按此】。

當中《6分鐘日記的魔法︰最簡單的書寫，改變你的一生》的「館長選書」撰文中，館長分享了如何按作者設計的每天6分鐘日記模式親身實踐一趟；在《老爸練習曲》的館長撰文中，作為母親的館長分享了一則和媽媽級友伴的有趣經歷，在一次聚會中談得興高采烈的媽媽們當談到是日由丈夫照顧孩子時，就突然很有默契地各自回家。館長繼而談及從書中得到的啟發和反思，期望同為人母的讀者們能對另一半多添一分諒解。

此外，多個分區圖書館於5月起舉辦「與作家會面」講座，邀請多位作家分享其寫作生涯和閱讀助他們生活的發現。

▲ 在《老爸練習曲》的館長撰文中，作為母親的館長分享了一則和媽媽級友伴的有趣經歷。（香港公共圖書館網站圖片）

「世界閱讀日創作比賽」結果公布

為響應「4．23世界閱讀日」推廣閱讀文化，並配合香港公共圖書館60周年，今屆「4．23世界閱讀日創作比賽」以「書香滿溢 • 喜閱六十」為主題，藉著結合閱讀、創作和比賽，鼓勵兒童及青少年善用圖書館，在閱讀中汲取知識，啟迪心靈。

比賽分為4種級別進行，分別是初小組（小一至小三）、高小組（小四至小六）、初中組（中一至中三）及高中組（中四至中六），高小至高中再細分中文及英文組。

學生反應踴躍，大會收到來自逾310間中小學校，超過1,800份參賽作品，88份得獎作品將於5月起在18區公共圖書館作巡迴展覽。大會其後將訪問部分得獎學生並錄製成短片，分享他們愛上閱讀的歷程和生活的發現，以及參賽心得和獲益。

結果名單請【按此】。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲