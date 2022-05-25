【打擊起底】TG起底群組今日被官方封鎖　有人馬上另起爐灶繼續起底

▲ TG起底群組今日被官方封鎖，有人馬上另起爐灶繼續起底。（TG截圖）

早前就有消息指，因通訊平台Telegram「起底」問題禁之不絕，個人資料私隱專員公署要求平台打擊不果，且持續不獲正面回應，正積極研究首度引用《個人資料（私隱）條例》，禁止市民使用相關程式（詳情即看【下一頁】）。一直在Telegram不斷披露警察、支持政府人士個人資料的群組「阿囝搵老豆老母」今日（25日）被Telegram封鎖，惟有人另起爐灶，再建立類似群組，目前已逾800人加入。

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原有3.2萬人訂閱的群組「阿囝搵老豆老母」，今日被Telegram以「未經同意散佈個人隱私信息」為由，將整個群組封鎖。「阿囝搵老豆老母」經常在群組披露個人私隱，對象主要警察、支持政府人士、甚至是立法會議員，被起底的受害人包括政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇、立法會議員鄧飛等。

不過，有人立即另起爐灶，再建立一個以「阿囝搵老豆老母」為名的群組，目前逾800人加入，並且作出聲明指，群組所有管理人不在香港而且悉數安全，群組由7月開始至今未有人被捕。

TOPick已就事件向私隱專員公署查詢。

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記者：李榮忠