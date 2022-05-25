  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 12:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊起底】TG起底群組今日被官方封鎖　有人馬上另起爐灶繼續起底

社會 12:06 2022/05/25

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

TG起底群組今日被官方封鎖，有人馬上另起爐灶繼續起底。（TG截圖）

早前就有消息指，因通訊平台Telegram「起底」問題禁之不絕，個人資料私隱專員公署要求平台打擊不果，且持續不獲正面回應，正積極研究首度引用《個人資料（私隱）條例》，禁止市民使用相關程式（詳情即看【下一頁】）。一直在Telegram不斷披露警察、支持政府人士個人資料的群組「阿囝搵老豆老母」今日（25日）被Telegram封鎖，惟有人另起爐灶，再建立類似群組，目前已逾800人加入。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

原有3.2萬人訂閱的群組「阿囝搵老豆老母」，今日被Telegram以「未經同意散佈個人隱私信息」為由，將整個群組封鎖。「阿囝搵老豆老母」經常在群組披露個人私隱，對象主要警察、支持政府人士、甚至是立法會議員，被起底的受害人包括政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇、立法會議員鄧飛等。

不過，有人立即另起爐灶，再建立一個以「阿囝搵老豆老母」為名的群組，目前逾800人加入，並且作出聲明指，群組所有管理人不在香港而且悉數安全，群組由7月開始至今未有人被捕。

TOPick已就事件向私隱專員公署查詢。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【杜絕起底】拒回應刪起底信息　私隱公署研禁Telegram
22:00 2022/05/18
【杜絕起底】拒回應刪起底信息　私隱公署研禁Telegram
【黑客入侵】路由器成最常被攻擊裝置　警提醒五個注意事項
16:05 2022/05/23
【黑客入侵】路由器成最常被攻擊裝置　警提醒五個注意事項
【網絡亂象】調查：4成中學生遭受虛擬性騷擾　2成兒童遇網絡欺凌
14:33 2022/05/17
【網絡亂象】調查：4成中學生遭受虛擬性騷擾　2成兒童遇網絡欺凌

你可能感興趣

【杜絕起底】拒回應刪起底信息　私隱公署研禁Telegram
22:00 2022/05/18
【杜絕起底】拒回應刪起底信息　私隱公署研禁Telegram
【黑客入侵】路由器成最常被攻擊裝置　警提醒五個注意事項
16:05 2022/05/23
【黑客入侵】路由器成最常被攻擊裝置　警提醒五個注意事項
【網絡亂象】調查：4成中學生遭受虛擬性騷擾　2成兒童遇網絡欺凌
14:33 2022/05/17
【網絡亂象】調查：4成中學生遭受虛擬性騷擾　2成兒童遇網絡欺凌
網絡保安 袁國勇 Telegram 香港 立法會 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
12:28 2022/05/24
【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
13:01 2022/05/24
【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天