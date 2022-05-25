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【鐵路發展】港鐵：現時票價調整機制透明度已很高　國際業務發展令人滿意

社會 11:58 2022/05/25

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(左起)港鐵公司主席歐陽伯權、港鐵公司行政總裁金澤培。(湯致遠攝)

港鐵（0066）今日（25日）舉行2022年股東週年大會，港鐵公司主席歐陽伯權及港鐵公司行政總裁金澤培會前見記者，交代港鐵營運情況。

歐陽伯權指，港鐵鐵路、商場、物業等業務均受第五波疫情影響，惟港鐵公司已為未來鐵路和小蠔灣物業發展的1,000億投資做好準備；亦預留100億作資產更新和提升。

被問及加息和樓市對物業發展時間表的影響，歐陽伯權僅回應指，公司會在適當時間推出適當樓盤。

談及今年下半年的票價調整機制檢討，歐陽伯權認為，現時機制透明度已很高，實際上過去3年港鐵亦無加價，反映機制順應市場脈絡；至於細節上有何改善空間，會用心聆聽意見。

至於國際業務方面，歐陽伯權指，「我地國際業務暫時做得唔錯，在我們的計劃中，國際和內地業務是第二支柱，我覺得我地發展得唔錯。」

港鐵早前公布，國際鐵路業務再有擴展，由港鐵公司全資附屬公司MTR Elizabeth line 負責營運的英國「伊利沙伯綫」已於昨日通車，綫路長逾一百公里，設有41個車站，英女王伊利沙伯二世亦曾實地參觀。

港鐵早前公布，去年全年賺95.52億元，派末期息1.02元，全年派息1.27元。

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記者：陳梓蔚

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