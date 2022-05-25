【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？

▲ 何基佑指家長都要反思自己，是否信任孩子。

旺角朗豪坊玩具店KKplus男童挨跌1.8米高「天線得得B」公仔一事，除了引發網民熱議外，一眾法律學者及育兒專家都出來分析事件，而育有一對仔女的「超級奶爸」何基佑就以「反思KKPlus賠五萬天線得得B事件｜相信孩子談何容易？」為題拍片分析家長心態。

最新影片推介:

何基佑指出事發後情況相當混亂，男童當時已嚇呆解釋不到，自己都不懂得說給父母聽有踢還是沒有踼，家長惟有按照他的眼睛「見到爛掉了公仔」來判斷，一般人都會有一個慣常邏輯「小朋友係會有機會會周圍跑，小朋友係會有機會踢冧嘢，係會闖禍」，在這個前設之下，你是父母會信小朋友還是職員？因為我們見到就是件事的結果，事後才知道小朋友沒有說謊，只是純粹意外，事後才會思考為何店舖不做好少保護財物措施。

網友就分享自身經驗說，相信小朋友不容易，但要學會信任：

大約7年前，去一間文具店買嘢，我對仔女話想睇玩具，我話好，但你哋只可以望，不可用手摸任何嘢，於是佢哋就企咗响玻璃櫃前睇，我就行遠距離5-6步睇文具，大約一分鐘後，老闆就話：「睇還睇，唔好推開個櫃門睇」，當刻我見到我仔女呆咗帶點無奈，我即刻同個老闆講「我好相信唔係我仔女開，唔信你可以睇番閉路電視」，跟住個老闆無出聲。離開文具店，我就問呀仔，頭先有無開隻門，佢好肯定咁答我「無」，其實選擇相信並不容易，係要學，由其面對子女。

另外都有網友指會報警，讓警察去處理：

我第一時間會報警先，有咩事等警察嚟再處理，再講。有無踢，點樣賠，賠幾多，到底件事係點樣，我一定要有警察到場先會再處理件事。

最後何基佑就提出4點，遇到同類事件應如何處理，避免公關災難，何基佑認為：

1.公司需要為貴重物品買保險

2.發生意外後，員工應該安排大家散開，先關心小朋友有沒有受傷

3.員工清理現場及請示公司

4.先站到一旁再處理事件，慢慢了解整件事情經過。

何基佑最後坦言，想不到一個價值幾萬元的意外會在社會上引起如此大的輿論。他勉勵事主一家及其他家長，事件總會過去，不過人總要從失敗的地方成長過來。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳