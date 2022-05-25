【孕婦染疫】懷孕12周確診被老公迫墮胎　康復準媽媽心寒︰會下地獄【附用藥指引】

▲ 台灣有孕婦曾確診新冠肺炎，被老公及老爺奶奶迫墮胎。

台灣疫情嚴峻，昨日（24日）單日新增逾8.2萬宗確診個案，有懷孕12周孕婦上周在網絡大呻，她曾確診新冠肺炎，現時已康復，老公及老爺奶奶竟然要她墮胎，質疑胎兒會因為她曾確診吃藥而不健康，令她感到心寒。

確診孕婦被家人迫墮胎

該名孕婦於20日（上周五）在網上討論區「Dcard」發帖，標題為「討論︰因為確診小孩被迫拿掉」，她問網民意見，她目前懷胎已經12周，在發帖前一星期確診，現時已經康復，在治療新冠肺炎病毒時曾服藥。

被公婆還有老公質疑小孩會因為確診吃藥不健康，因此希望我拿掉小孩……

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沒詢問醫生妄下判斷

長輩老爺奶奶可能是傳統守舊過於迷信，而提出此言論，可是，想不到老公也是豬隊友，竟然也要求妻子墮胎。加上，他們提出前是沒有詢問婦產科專科醫生，也沒有詢問過其他專業意見，卻提出如此無稽及不人道之說，令事主感心寒︰

這家庭到底是……如果因為這樣拿掉小孩，我真的會下地獄吧……

網民︰無知比確診可怕

網民一面倒批評事主家人，指出他們「無知比確診更可怕」，要交給醫生檢查才作決定，不要傷害無辜的生命，另有媽媽分享曾在懷孕28周確診，也有吃藥，現時沒有問題。更多留言見下圖︰

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藥劑師分享孕婦用藥指引

「醫護行社區藥房」藥劑師在facebook專頁曾發文，懷孕首12周時尤其要注意，嬰兒的主要器官在首3個月形成，而不少藥物也在這時期影響胎兒的發展，故藥物可免則免，風險就是指發生不良反應的機會率。不過，即使用了醫護建議避用的藥物，也不一定影響胎兒。若真的服用了，請不要慌張，立即停藥，將服用日子、份量、次數紀錄好，下次檢查時告訴醫生。

藥劑師提醒，孕婦宜善用非藥物治療，提防成藥內不適合孕婦的成分；切忌心急藥石亂投，寧願不用藥，也比吃錯藥好，亦提醒藥物是用來紓緩相應的症狀，並無抗病毒效果。若沒有症狀則無需服用，身體可靠自身免疫系統康復。

孕婦用藥陷阱

1. 不必要＋未必安全的藥物成分

複方成藥（如傷風感冒配方）「大包圍」含有多種成分，未必人人需要，或構成不必要的風險。

2. 藥物成分重複，以致用藥過量

不少傷風感冒、咳嗽藥物成分重疊，同時使用有機會服藥過量，並引發副作用。

3.「特效配方」內的咖啡因

提防特效止痛藥、傷風感冒配方內的咖啡因，有機會服藥過量，影響孕婦和胎兒。

確診孕婦治療跟一般患者差不多

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤接受電台訪問時表示，確診孕婦的徵狀多數發燒、喉嚨痛等，跟一般人徵狀差不多，但比一般人較易出現嚴重併發症，例如有機會早產、高血壓、妊娠毒血等，以上風險會比一般人大2至3倍。

至於治療方面跟一般新冠患者差不多，視乎孕婦病徵，如果發燒就服退燒藥，亦會提供額外治療，例如薄血針等，因為懷孕與感染新冠病毒會令靜脈血栓塞風險偏高。至於分娩時確診會否感染到胎兒，他指傳播風險大約百分之一至三，確診孕婦會在負壓產房進行，而新生嬰兒則交予兒科評估，有機會隔離觀察。

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責任編輯︰王明芳